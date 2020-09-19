“التعليم”: توقف منصة مدرستي يومَي الأربعاء والخميس المقبلين

بلادي – الرياض :أوضحت متحدثة وزارة التعليم ابتسام الشهري أن أعمال منصة مدرستي وبرنامج تيمز ستتوقف عن شرح الدروس وبثها والواجبات يومي الأربعاء والخميس المقبلين. وبينت بحسب صحيفة “عكاظ” أن إجازة اليوم الوطني الـ90 لهذا العام تشمل المعلمين والمعلمات والطلاب والطالبات وجميع منسوبي التعليم أسوة بموظفي القطاع الحكومي. وأشارت إلى أن المدارس وإدارات التعليم ستحتفل باليوم الوطني في الفترة من 3-10 صفر 1442هـ، بينما احتفال إدارات التعليم يوم واحد وهو 10 محرم.

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