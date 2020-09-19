نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط الاستعلام عن المخالفات نظام ساهر وكيفيه السداد في المقال التالي

عمر شويل - جدة تسال الكثير من المواطنين السعوديين عن كيفيه الاستعلام عن المخالفات بنظام ساهر في المملكة العربية السعودية وكذلك أيضا تسائل عن كيفيه سداد هذه المخالفات عبر بوابه ابشر الإلكترونية حيث قامت المملكة السعودية بتحويل جميع خدماتها عبر الإنترنت وذلك لتوفير الوقت والتعب المبذول تجاه هذه الخدمة حيث عملت الحكومة عن كيفيه الدفع والاستعلام عن المخالفات إلكترونيا، كما أتاحت منصة ابشر خدمه الاستعلام عن مخالفات المرور برقم الهوية أو برقم اللوحة.

مخالفات نظام ساهر

يعمل نظام ساهر الإلكتروني عن تقنيات حديثه من الكاميرات حتي يتم التقاط رقم اللوحة الموجودة علي المركبات حيث يتم تخزين جميع المعلومات عن المركبة من صاحبها والمرور التابع له السيار ونوع المخالفة علي شرائح مخصصه للتخزين ألإلكتروني وبالتالي لا يمكن الاطلاع عليها إلا من خلال قارئات خصصت لهذا الأمر، كما أن هذه الكاميرات تستطيع التقاط صوره السائق داخل السيارة وتحديد نو المخالفة سواء كانت مخالفه سرعه والتي تعمل هذه الخدمة طوال اليوم أو مخالفه قطع الإشارة حيث يتم تصوير السائق وتصوير المخالفة.

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كيفيه استعلام مخالفات نظام ساهر

يمكن لأي مواطن سعودي الاستعلام عن المخالفات الموجودة علي السيارة بنظام ساهر وذلك إلكترونيا عبر منصة ابشر وذلك باتباع الخطوات الأتية:

دخول الموقع الإلكتروني الخاص بمنصة ابشر.

إدخال جميع البيانات الموجودة صحيحه مثل رقم الهوية ورقم اللوحة.

كتابه رمز التحقق الظاهر علي الشاشة.

الضغط علي عرض وسيتم إظهار المخالفات الموجودة علي السيارة ونوعها وقيمتها.

طريقه سداد المخالفات عبر ابشر

يمكن لأي مواطن في المملكة العربية السعودية القيام بعمليه السداد برقم اللوحة إلكترونيا وذلك عبر بوابه ابشر الإلكترونية حيث يتم إدخال رقم الهوية الخاصة بصاحب السيارة وبعدها سوف يتم سداد المخالفات الموجودة علي السيارة من الحساب البنكي للمواطن، ويمكن أيضا دفع المخلفات الموجودة عن طريق الاتصال 989 وبعدها يجب متابعه الخطوات مع التحدث الألي لضمان عمليه السداد، وهكذا تتم عمليه السداد إلكترونيا دون الحاجة إلي الذهاب إلي وحده المرور لسداد المخالفات وذلك لرؤية المملكة 2030 التي تعمل علي تقديم جميع الخدمات إلكترونيا.

وفي نهاية المقال نتمنى أن نكون قد شرحنا لكم كيفيه الاستعلام وسداد المخالفات علي نظام ساهر، كما عملت المملكة العربية السعودية علي توفير أجهزة ابشر الإلكترونية في جميع أنحاء المملكة وذلك لتوفير الراحة للمواطنين والتي تسهل عليهم الخدمات.