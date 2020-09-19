نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط قرض الاسرة | استعلام عن شروط حصول موظفي الحكومة على قرض الاسرة في المقال التالي

عمر شويل - جدة شروط قرض الاسرة الذي يُعتبر من أهم وأبرز التمويلات التي قام بنك التسليف والادخار السعودي بتقديمها للمواطنين، حيث يقتصر هذا القرض فقط على الأسر السعودية التي تحصل على دخلًا شهريًا منخفضًا، لذلك قام البنك بتقديمه ليساعدهم على توفير متطلبات الحياة الأساسية وتحمل الاحتياجات اليومية بشكل يضمن لهم حياة كريمة، لذلك سوف نتعرف في حيثيات هذا المقال على الشروط التي قام البنك بفرضها كما سنتعرف على خطوات الحصول على القرض بشكل إلكتروني.

بنك التسليف

ما هو بنك التسليف؟ يُعتبر هذا البنك من أهم البنوك المصرفية الموجودة بالمملكة العربية السعودية، حيث يحظى البنك بإقبال عدد كبير من المواطنين السعودين، والسبب في ذلك أنه يقوم بتقديم العديد من القروض الاجتماعية للمواطنين محدودي الدخل الذين يعانون من بعض الصعوبات الاقتصادية التي تمنعهم من توفير متطلبات الحياة الأساسية بشكل يوفر لهم حياة كريمة مثل باقي المواطنين، إلى جانب أنه يعمل على تقديم بعض التمويلات لأصحاب الأعمال والمشاريع الصغيرة وذلك بهدف مساعدتهم وتشجيعهم على تنفيذ مشاريعهم يأتي ذلك في إطار سعي المملكة العربية بالتعاون مع البنك من أجل توفير حياة كريمة لأكبر قدر من الأشخاص والأسر الفقيرة.

حيث يتيح البنك للمواطنين الحصول على العديد من القروض المالية الميسرة التي قد تصل قيمتها إلى 60.000 ريال التي سوف نأتي على ذكرها لاحقاً، كما يجب ملاحظة أن البنك لا يحصل على أي فوائد من هذه القروض، وذلك بهدف التغلب على التحديات الاقتصادية التي تواجه أغلب المواطنين،حيث تتمثل أهم هذه القروض التمويلية في الآتي:

قرض الأسرة من بنك التسليف والادخار السعودي والذي سوف نتعرف عليه لاحقاً بالتفصيل.

من بنك التسليف والادخار السعودي والذي سوف نتعرف عليه لاحقاً بالتفصيل. قرض الترميم .

. قرض آهل .

. قرض كفيل من بنك التنمية الاجتماعية.

من بنك التنمية الاجتماعية. منتج زود الادخاري .

. قرض كنف.

قرض نفاذ.

كم يبلغ قرض الأسرة من بنك التنمية الاجتماعية؟

قبل التعرف على شروط قرض الاسرة وكيفية التقديم عليه سوف نتعرف على قيمة القرض المالية،حيث تتراوح قيمة هذا القرض من بنك التنمية الاجتماعية “التسليف والادخار السعودي” من ( 18 ألف ريال سعودي إلى 60 ألف ريال سعودي)، وذلك لمساعدة الأسر على سد احتياجاتهم اليومية ولمساعدتهم في تحمل نفقاتهم، أما بالنسبة للأقساط الشهرية الخاصة بتسديد قرض الأسرة فقد قام البنك بتحديدها حسب القيمة المالية للقرض.

سوف نعرض في الجدول التالي قيمة الأقساط المالية حسب قيمة القرض المالية:

قيمة القسط الشهري قيمة المبلغ المقترض عدد الأقساط المقررة 300 ريال سعودي 18000 ريال سعودي 60 قسطٍ 400 ريال سعودي 24000 ريال سعودي 60 قسطٍ 500 ريال سعودي 30000 ريال سعودي 60 قسطٍ 600 ريال سعودي 36000 ريال سعودي 60 قسطٍ 700 ريال سعودي 42000 ريال سعودي 60 قسطٍ 800 ريال سعودي 48000 ريال سعودي 60 قسطٍ 900 ريال سعودي 54000 ريال سعودي 60 قسطٍ 1000 ريال سعودي 60000 ريال سعودي 60 قسطٍ

ما هي شروط قرض الاسرة من بنك التسليف؟

قامت إدارة البنك بوضع شروط قرض الاسرة من بنك التسليف التي يلزم توافرها في الشخص المُتقدم للحصول على القرض للاستفادة من خدمات القروض التي يقدمها بنك التنمية الاجتماعية،حيث تتمثل هذه الشروط في الآتي:

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أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

ضرورة ألا يتجاوز عمر المواطن المُقترض عن 70 عاماً.

يجب أن لا يزيد دخل الأسرة شهرياً عن 10000 ريال سعودي.

يُمكن لكل من الابن أو الابنة الحصول على حصتهم الشهرية من قرض الأسرة في حال لم يتجاوز عمره 24 عام.

ضرورة ألا يكون الابن أو الابنة موظفين بأي من القطاعين الخاص أو الحكومي.

شرط عدم حصول أي فرد من أفراد الأسرة على أي من قروض البنك الأخرى.

ضرورة عدم زواج أي من الابن أو الابنة ليتمكنوا من الحصول على القرض.

يُمكن للمواطنة السعودية المطلقة أو الأرملة التي تعول أطفال طلب تمويل الأسرة بغض النظر عن العمر.

كما يحق للمرأة المهجورة الحصول على القرض، ولكن يجب ألا يقل عمرها عن (30) عام، وألا يقل عمر أصغر أبنائها عن سنة واحدة.

كما اشترط البنك في شروط قرض الاسرة ضرورة وجود أصل صك الإعالة الخاص بالمرأة الطالبة، كما يجب إرفاقه ضمن المستندات الخاصة بأوراق التقديم على القرض.

ضرورة وجود أصل صك الإعالة الخاص بالمرأة الطالبة، كما يجب إرفاقه ضمن المستندات الخاصة بأوراق التقديم على القرض. ضرورة وجود كفيل سعودي الجنسية، ولكن بشرط ألا يكون قد تم اعتباره كضامن في أي قرض أخر من قبل.

لا بد من ملاحظة أنه لا تُقبل شهادة وكفالة زوج طالبة التمويل على العقد البنكي.

شروط الحصول على قرض الاسرة لكبار السن

أتاح بنك التنمية الاجتماعية مجموعة من القروض الاجتماعية للمواطنين أصحاب الدخل المنخفض، حيث قام بوضع العديد من شروط قرض الاسرة الخاصة التي يجب توافرها في المواطن المُتقدم بطلب الحصول على القرض، كما قام بوضع بعض الشروط الخاصة التي يجب توافرها في المواطنين كبار السن المتقدمين بطلب ليتمكنوا من الحصول على قرض الأسرة، تتمثل هذه الشروط في الآتي:

في حالة إذا تجاوز عمر المواطن عن 55 عام يُخيره البنك بين أن يتم تخفيض قيمة قرض الأسرة تبعاً للمدة المتبقية للوصول إلى سن 60 عام حسب المعادلة البنك وهي (القسط الشهري المستحق مضروباً في عدد الأشهر المتبقية وصولاً إلى سن 60 عام) أو أن يحصل على القرض كاملاً.

يُخيره البنك بين أن يتم تخفيض قيمة قرض الأسرة تبعاً للمدة المتبقية للوصول إلى سن 60 عام حسب المعادلة البنك وهي (القسط الشهري المستحق مضروباً في عدد الأشهر المتبقية وصولاً إلى سن 60 عام) أو أن يحصل على القرض كاملاً. يجب ألا يقل الحد الأدنى للاقتراض عن 60 ألف ريال سعودي.

يجب على المواطن المُقترض إحضار كفيل من جهة حكومية لا يزيد عمره 55 عام.

يجب ألا يزيد قيمة التمويل المالية عن 30 ألف ريال سعودي في حالة إذا كان عمر الشخص يزيد عن 60 عام ويقل عن 65 عام، شريطة إحضار كفيل من جهة حكومية لا يتجاوز عمره 55 عام، وفقا لشروط بنك التنمية الاجتماعية.

أما في حالة إذا كان عمر المواطن يزيد عن 65 سنة ويقل عن 70 عام، فيكون الحد الأقصى للتمويل هو 18 ألف ريال سعودي فقط بشرط إحضار كفيل من جهة حكومية لا يتجاوز عمره 55 عام في كل الحالات.

شروط حصول موظفي الحكومة على قرض الاسرة

اشترط بنك التسليف والادخار السعودي بعض من شروط قرض الاسرة التي يجب توافرها في موظفي القطاع الحكومي الراغبين في الحصول على القرض، حيث تتمثل هذه الشروط في الآتي:

ضرورة تقديم نموذج تسليم البريد مع ضرورة وجود اسم العميل وتوقيعه عليه ، كما يجب وجود اسم وختم وتوقيع موظف البريد السعودي.

ضرورة وجود صورة من الهوية الوطنية السعودية للمواطن المتقدم بالطلب.

يجب إرفاق صورة من سجل الأسرة الخاص بالمواطن المتقدم بطلب للحصول على التمويل.

كما اشترط البنك ضرورة تقديم أصل “ نموذج 104″ المعبأ إلكترونيًّا من حساب المتقدم بطلب التمويل، حيث يتوافر هذا النموذج على البوابة الإلكترونية الخاصة بالتقديم.

المعبأ إلكترونيًّا من حساب المتقدم بطلب التمويل، حيث يتوافر هذا النموذج على البوابة الإلكترونية الخاصة بالتقديم. ضرورة إكمال كل التوقيعات والأختام من الجهات الرسمية المعتمدة، ولابد من تقديمها قبل مرور ستين ( 60 ) يومًا من تاريخ أخد النموذج.

ضرورة تقديم الأوراق الرسمية للبنك مع أصل رقم حساب “ الآيبان “، مع ضرورة وجود ختم البنك عليه.

“، مع ضرورة وجود ختم البنك عليه. بعد ذلك يجب تقديم كشف حساب يتضمن آخر ثلاثة رواتب حصل عليهم المواطن، مع ضرورة التصديق عليهم بختم البنك.

لا بد من تقديم تصريح بياناتي ساري المفعول من الموقع الرسمي لوزارة الداخلية السعودية لكل من العميل والأبناء الذكور المعالين من سن الثامنة عشر عامًا إلى سن الرابعة والعشرين، والإناث من سن الثامنة عشر فما أعلى.

وبذلك نكون قد قمنا بحصر جميع الشروط والأوراق المطلوبة للحصول على القرض.

خطوات التقديم على قرض الأسرة من بنك التنمية الاجتماعية

بعد التعرف على شروط قرض الاسرة التي قام البنك بوضعها، وبعد التأكيد من توافر شروط بنك التسليف في المواطن المتقدم بالطلب قد حان الوقت للتعرف على خطوات التقديم على القرض، حيث تتمثل هذه الخطوات في الآتي:

الدخول على الموقع الإلكتروني لبنك التنمية الاجتماعية.

بعد ذلك يقوم العميل باختيار خاصية التقديم إلكترونياً.

ثم يقوم المواطن بكتابة رقم الهوية وكلمة المرور لإتمام عملية تسجيل الدخول على الموقع.

ثم يقوم العميل بالضغط على أيقونة “ إضافة طلب جديد ” ثم “ الحصول على تمويل جديد ” من خلال القائمة الرئيسية.

” ثم “ ” من خلال القائمة الرئيسية. بعد ذلك يقوم العميل بالنقر على خانة “ منتجات الأفراد “.

“. ثم يقوم بالضغط على زر “ تقديم “.

“. بعد ذلك يقوم العميل باختيار خاصية “ تمويل الأسر ” من خلال قائمة المنتجات الظاهرة أمامه.

” من خلال قائمة المنتجات الظاهرة أمامه. ثم يتم الضغط على أيقونة “ تقديم “.

“. ثم يقوم بالموافقة على اتفاقية بنك التسليف من خلال وضع علامة صح .

. بعد ذلك يقوم باختيار فرع البنك الذي يرغب في الحصول منه على القرض.

ثم يتم الضغط على زر “ موافق “.

“. بعد ذلك يقوم العميل بإكمال كافة البيانات الشخصية المطلوبة مع ضرورة توضيح الغرض من التمويل.

ثم يقوم باختيار التعهد ثم يضغط على زر “ حفظ “.

“. بعد ذلك يقوم بتحديد المبلغ الذي يرغب في اقتراضه ثم الضغط على أيقونة “حفظ“.

لا بد من ملاحظة أنه يجب على صاحب الطلب تعقب عملية التسليم من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للبريد السعودي، حيث يقوم بتحصيل الأقساط عبر نظام سداد، أو عن طريق الخصم المباشر من خلال راتبه الذي يحصل عليه من عبر جهة العمل الخاصة به.

وبذلك نكون قد انتهينا من سرد كافة المعلومات الهامة حول موضوع شروط قرض الاسرة من بنك التسليف السعودي، حيث تعرفنا على خطوات التقديم بطلب للحصول على القرض، كما تعرفنا على الشروط الخاصة بموظفي الحكومة وكبار السن للحصول على قرض الأسرة.