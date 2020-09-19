نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات الاستعلام عن المخالفات المرورية وطريقة الاعتراض عليها في المقال التالي

عمر شويل - جدة تتجه المملكة العربية السعودية بشكل كبير إلي تحويل الكثير من الخدمات والمصالح الحكومية إلي خدمات إلكترونية وذلك ضمن رؤية المملكة 2030 في إرثاء التطوير بشكل كبير في جميع المجالات داخل المملكة العربية السعودية, كما تسعي الإدارة الحاكمة داخل المملكة العربية السعودية إلي توفير كل سبل الراحة والتطور للمواطنين السعوديين وكل من هو داخل المملكة, كما من ضمن أسباب سعي الحكومة داخل المملكة إلي تحويل وإنشاء الكثير من الخدمات الإلكترونية هو تخفيف الازدحام داخل المصالح الحكومية وذلك من أجل حماية المواطنين من خطر الإصابة بفيروس كورونا, لذا من ضمن الخدمات المستحدثة من فترة قريبة هي الاستعلام عن المخالفات المرورية إلكترونياً, كما أنه يوجد طريقة الاعتراض علي المخالفات المرورية الموقعة عليك, لذا من خلال مقالنا سوف نوضح لكم طريقة الاستعلام عن المخالفات المرورية وطريقة الاعتراض عليها.

خطوات الاستعلام عن المخالفات المرورية عن طريق منصة ابشر

هناك بعض الخطوات التي يجب اتباعها من أجل الاستعلام عن المخالفات المرورية التي تم توقيعها عليك من قبل المرور, لذا إليكم الخطوات.

في بداية الأمر يتم كتابة في محرك البحث بجوجل منصة أبشر للاستعلام عن المخالفات المرورية. ثم تقوم بعد ذلك باختيار نوع الوثيقة الخاصة بك إذا كنت سعودي أو مغترب. ثم تقوم بكتابة رقم الهوية إذا كنت سعودياً أو رقم الإقامة إذا كنت مغترب. ثم تقوم بعد ذلك بكتابة الرمز المرئي الظاهر أمامك. ثم بعد الانتهاء من كتابة الرمز المرئي يتم الضغط على أيقونة عرض, ليقوم الموقع بعرض كافة المخالفات المرورية التي عليك.

خطوات الاعتراض علي المخالفات المرورية الموقعة عليك