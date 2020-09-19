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القبض على شخصين امتهنا سرقة ونشل الحقائب النسائية من مرتادات الأسواق بالرياض

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بلادي – الرياض :أسفرت المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال في منطقة الرياض، اليوم (السبت)، عن القبض على متهمين اثنين من الجنسية اليمنية، امتهنا سرقة ونشل الحقائب النسائية اليدوية من مرتادات الأسواق المركزية العامة باستخدام دراجة نارية.

وأوضح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض خالد الكريديس أن المتهمين وهما وافدان في العقد الثالث من عمرهما، يحمل أحدهما هوية زائر منتهية وآخر مخالف لنظام أمن الحدود.

وأضاف الكريديس بأن الوافدين أقرّا بارتكاب عددٍ من الجرائم بذات النمط الإجرامي، حيث قاما بنشل عدد من الحقائب النسائية والاستيلاء على ما تحويه من مبالغ مالية ومقتنيات.

كما عثر بحوزتهما على مبلغ مالي ومصوغات ذهبية، وتم ضبط الدراجة النارية التي استخدماها في ارتكاب جرائمهما، وقد جرى إيقافهما واتخذت بحقهما كافة الإجراءات النظامية لإحالتهما إلى النيابة العامة.

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