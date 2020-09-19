حالة الطقس المتوقعة على مناطق المملكة ليوم غدٍ الأحد

بلادي – الرياض :نشرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعاتها لحالة الطقس في المملكة ليوم غدٍ (الأحد).

وتوقّعت الهيئة أنه لا تزال الفرصة مهيأة لتكَون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مرتفعات جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة.

كما توقّعت استمراراً في نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة على المنطقة الشرقية وأجزاء من منطقة الرياض.

ويمكن أن تصل أعلى درجة حرارة غداً إلى 44 درجة مئوية في رفحاء والأحساء، وأدنى درجة حرارة إلى 17 درجة مئوية في أبها.