نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نموذج طلب تمويل سامبا وشروط الحصول علي قرض شخصي من البنك في المقال التالي

عمر شويل - جدة نموذج طلب تمويل سامبا و شروط الحصول علي قرض شخصي من بنك سامبا حيث يقدم البنك الكثير من المميزات والخدمات لعملائه فيمكنك عن طريق الموقع الإلكتروني لبنك سامبا أو الذهاب إلى احد فروع البنك المنتشرة الاستفادة من الحصول علي تمويل بدون تحويل راتب بنك سامبا وكذلك الاستفادة من تمويل الخير وتمويل أضافي من البنك.

نموذج طلب تمويل سامبا

من مميزات تمويل سامبا انه يمكنك الحصول علي تمويل شخصي من البنك يصل إلي مليون ونصف ريال سعودي بفترة سداد تصل إلي 60 شهر وكذلك يعطيك البنك ميزة الحصول علي أرباح ثابتة طوال فترة التمويل كما يقدم بنك سامبا القروض الشخصية بمختلف أنواعها ومع توافر الشروط الموضوعة من قبل البنك يمكنك الحصول علي التمويل فورا بعد استيفاء كافة الشروط والبيانات.

شروط الحصول علي تمويل شخصي بنك سامبا

يوجد بعض الشروط الموضوعة للحصول علي تمويل بنك سامبا وجاءت كالتالي:

أن يكون المتقدم علي طلب تمويل شخصي من حاملي الجنسية السعودية. يجب ألا يقل عمر المتقدم عن 18 عام. وان يكون يعمل لدي أي من الجهات الحكومية وألا يقل راتبة عن 2500 ريال سعودي شهريا. وان كان يعمل في القطاع الخاص يجب الا يقل عمرة عن 21 عام وألا يقل مرتبة الشهري عن 3500 ريال سعودي.

وان كانت كل هذه الشروط متواجدة يمكنك بكل سهولة تقديم طلب الحصول علي تمويل سامبا سواء من عن طريق الموقع الرسمي للبنك أو عن طريق الذهاب إلي اقرب فرع للبنك من منطقتك.