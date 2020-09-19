نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة الحصول على شقة أو فيلا من التمويل العقاري ببنك الراجحي في المقال التالي

عمر شويل - جدة يمكنك الآن الحصول على شقة أو فيلا من التمويل العقاري ببنك الراجحي كما يمكنك الحصول على قطعة أرض ضمن التمويلات العقارية التى يقدمها البنك المواطنيين السعوديين حيث اشترط بنك الراجحي عن عدة شروط واجبه للحصول على التمويلات العقارية والتى من أهمها أن لا يقل عمر المتقدم عن 18، وأن لا يقل الدخل الشهري للمتقدم عن 3500 ريال سعودي، فيما حدد البنك عن شروط أخرى للتمويل العقاري تخص مساحة الوحدة السكنية وقيمة التمويل والتى يتعلق بالدخل الشهري.

تمويل مصرف الراجحي شقة منزل فيلا

أوضح بنك الراجحي أن مساحة الفيلا التى يرغب السعودي فى تمويل عقارى لشرائها يجب أن لا تقل عن 200م، كما يجب أن تقل مساحة الشقة التى يرغب السعودي فى تمويل عقارى لشرائها لا تقل عن 80 متر، حيث تكون قيمة التمويل العقاري 82 ضعف قيمة الراتب فى حالة كان التمويل لمدة 30 عام، كما يكون 58 ضعف الراتب إذا كان التمويل لمدة 20 عام، فيما اشترط البنك أن يكون عمر العقار الذى يرغب المواطن فى شراء الوحدة السكنية لا يزيد عن 25م.

Advertisements

رابط التقديم للحصول على التمويل العقاري

يقدم بنك الراجحي العديد من الخدمات و التمويلات العقارية إلى المواطنين السعوديين بعد فتح حساب فى مصرف الراجحي والتى كان أهمها تمويل الأراضى والوحدات السكنية والفيلات، حيث يقوم العميل بالحصول على التمويل العقاري سواء شقة أو منزل أو قطعة أرض من خلال خطوتين الخطوة الأولى هى توافق الشروط والمعايير السابقة، ثم الدخول على الرابط التالي مصرف الراجحي، كما يقدم تمويل شخصي شخصى سريع فى اقل من نصف ساعة يصل إلى 2 مليون ريال سعودي.

طريقة تغيير رقم الهاتف فى مصرف الراجحي

بعد القيام بفتح حساب فى بنك الراجحي بدأت التساؤلات حول آلية تغيير رقم الهاتف والتى تتم من خلال الدخول على صفحة الأفراد فى موقع الراجحي الإلكتروني، وإدخال كلمة السر وكلمة المرور، ثم القيام بتغير رقم الجوال، حيث يقوم مصرف الراجحي بإرسال رسالة قصير على الرقم الجديد بها رمز التفعيل أو التأكيد بعد يتم اعتماد رقم الجوال الجديد.

بيتك مصدر تمويلك

كشف بنك الراجحي عن شروط التمويل العقاري الخاص بيتك مصدر تمويلك والتى جاءت من أهمها التالي: