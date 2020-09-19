الوطن يضع أولوياته القصوى في بناء الإنسان وتنميته واستقراره ليسابق الزمن*

بقلم / مهند عبدالله دحلان

في هذا اليوم التاريخي.. بعد مرور ٩٠ سنة على توحيد المملكة.. و كسبها شرف إحتضان و تطوير الحرمين الشريفين و خدمة ضيوف الرحمن.. تنعم المملكة العربية السعودية بقيادة حكيمة و حازمة تعمل لتحقيق رؤية ثاقبة و جريئة وضعت في أولوياتها بناء الأنسان أولا عبر دعم و تكثيف مؤسسات بناء الإنسان المختلفة و ضمان تنميتها و إستدامتها.. كل ذلك لشعب يملؤه الشباب و يلامس طموحه عنان السماء.. هذه مقومات النهضة الإقتصادية الكبيرة القادمة و التطورات المتسارعة بإذن الله.. لتكون المملكة السعودية ضمن مصاف الدول الأكثر تقدما فالعالم. و سنعمل على ذلك.

*

المدير التنفيذي و المشرف العام

جامعة الأعمال و التكنولوجيا