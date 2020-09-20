نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن صلاحية تأمين السيارة وموعد التجديد برقم الهوية 1442 في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاستعلام عن تأمين السيارة من الأمور العامة التي يحرص عليها الكثير من مواطني المملكة العربية السعودية، حيث يعد تأمين المركبات من الشروط الرئيسية التي يجب القيام بها أن يقوم كل شخص قبل ترخيص المركبات الجديدة أو قبل القيام بإصدار تراخيص جديدة للمركبة، ويتوافر داخل المملكة العربية السعودية الكثير من الشركات التي تقوم بممارسة نشاط التأمين علي المركبات ويصل عدد هذه الشركات الي أكثر من خمسة عشر شركة تأمين داخل المملكة، وتسعي الجوازات السعودية الي توفير خدمة الاستعلام عن تأمين السيارات من خلال منصة أبشر التابعة لوزارة الداخلية، حيث يتوافر الاستعلام عن خدمة تأمين السيارات إلكترونياً سواء للمواطن السعودي أو المقيم داخل المملكة العربية السعودية.

وثيقة التأمين علي السيارة

يعد التأمين علي السيارة من الأمور الهامة التي يجب علي كل مواطن التأكد من صلاحيتها واستمرار المدة الخاصة بها، وقد ناشدت إدارات المرور السعودية جميع المواطنين أنه يجب التأكد من سريات التأمين علي السيارة الخاصة به حتي لا يتم التعرض الي أي غرامات مالية نتيجة عدم تجديد وثيقة تأمين السيارة، فعدم حمل الوثيقة أو انتهائها يعرض صاحب السيارة الي غرامة مالية تبدأ من 100 ريال وحتي 150 ريال.

طريقة الاستعلام عن تأمين السيارة إلكترونياً برقم الهوية أو رقم اللوحة

الاستعلام عن صلاحية تأمين السيارات والمركبات يتم البحث عنه بطريقة إلكترونية سلسلة دون الذهاب الي المقر التأميني التابع له كل شخص، ويتم الاستعلام كالتالي:

الدخول علي الموقع الإلكتروني المخصص للاستعلام عن صلاحية تأمين السيارات: أبشر.

الدخول علي الخدمات الخاصة للمركبات.

التوجه الي الاستعلامات الإلكترونية.

الضغط علي صلاحية التأمين علي المركبات.

يتم إدراج رقم الهوية الخاص بكل مستعلم،بالإضافة الي كتابة رقم اللوحة في المكان المخصص له، ثم كتابة الرمز المرئي.

الضغط علي عرض التفاصيل، لتظهر تفاصيل الصلاحية الخاصة بتأمين السيارات وموعد التجديد وموعد الانتهاء.

وقد صرحت وحدات المرور بالمملكة العربية السعودية أنه في حالة وجود أي مخالفات علي صاحب السيارة، فإن هذا لا يمنع نقل ملكية السيارة بشرط أن تكون استمارة السيارة والفحص الدوري للسيارة ساري الصلاحية.