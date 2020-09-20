نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية الاستعلام عن صلاحية التأمين الطبي باستخدام رقم الهوية أو رقم الإقامة ورابط الاستعلام الرسمي في المقال التالي

عمر شويل - جدة نستطيع معرفة والاستفسار عن التأمين الطبي، برقم الهوية أو رقم الإقامة من خلال خدمة أبشر التي قامت الحكومة السعودية بتوفيرها لكل من المقيمين والمواطنين رغبة منهم في التسهيل عليهم وتوفيراً للجهد والوقت حيث أصبح في الإمكان تخليص الكثير من الخدمات إلكترونياً دون الاضطرار إلى زيارة مقر الخدمة.

كيفية الاستعلام عن صلاحية التأمين الطبي برقم الإقامة أو برقم الهوية

نستطيع الاستفسار عن صلاحية التأمين الطبي من خلال رقم الهوية أو رقم الاقامة، ويعتبر المسؤول الأساسي عن الإشراف بطريقة مباشرة على التأمين الصحي، الأمانة العامة لمجلس الضمان الصحي التعاوني، ويحدث ذلك من خلال المتابعة الطبية أو الفنية التي تقوم بها، بالإضافة إلى أن دورها يتمحور في القيام بحفظ وصيانة حقوق الأفراد المؤمن عليهم بطريقة طبية، وتقوم الأمانة ببذل جهد كبير، بهدف تطوير العلاقة بين الأشخاص المؤمن لهم وشركات التأمين الموثوق فيها وغيرها، ونستطيع الاستفسار عن التأمين الطبي، سواء من خلال رقم الهوية، أو رقم الإقامة.

من خلال موقع مجلس الضمان الصحي التعاوني، وذلك من خلال القيام بإتباع الخطوات التالية:

ثم بعد ذلك نقوم بالضغط على الحقل الخاص بالاستعلام عن حالة التأمين.

ثم بعد ذلك نقوم بالضغط على الخيار الخاص بالخدمات الإلكترونية لشركات التأمين.

ثم نقوم بالضغط على الأيقونة الخاصة بالاستعلام عن معلومات التأمين.

ثم بعد ذلك نقوم بإدخال الرقم الخاص ببطاقة الهوية الوطنية أو الرقم الخاص بشخص المستعلم في المربع الصحيح .

بعد ذلك يتم إدخال الرمز الظاهر أمام المستعلم، داخل المربع المطلوب وذلك لتمام التأكد من كونك إنسان ولست شخصاً آلياً.

بعد ذلك يتم الضغط على كلمة موافق.

ثم يتم الانتظار بضعة ثواني، ثم سيتم ظهور نتيجة الاستعلام على الفور.

الرابط الخاص بالاستعلام عن صلاحية التأمين الطبي برقم الإقامة أو برقم الهوية

نستطيع الاستعلام عن التأمين الطبي برقم الهوية أو رقم الإقامة عبر استخدام هذه الرابط ويمكن الاستفسار عن صلاحية التأمين عبر موقع مجلس الضمان الصحي التعاوني، ونستطيع الدخول إلى الموقع مباشرة من خلال الرابط مباشرة.