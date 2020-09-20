نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفيه التقديم في بنك التسليف وشروطه في المقال التالي

عمر شويل - جدة يلجا بعض مواطنين المملكة العربية السعودية إلي بعض الأزمات المالية التي قد يمرون بها ويلجا البعض إلي البنوك لاقتراض مبلغ من المال لسد احتياجاتهم المالية أو الأزمات التي قد يمرون بها في حياتهم اليومية، لذلك عمل بنك التسليف علي التسهيلات لاقتراض القروض والتسهيلات أيضا في فترات السداد ومنها يتم حسب رغبه المواطن في السداد بالإضافة إلي بعض المميزات التي يقدمها البنك ويعمل علي تسهيل جميع المعاملات المالية به.

بنك التسليف في السعودية

بنك التسليف يعتبر من اكبر البنوك ألموجوده بالمملكة السعودية حيث أن البنك يعمل علي توفير القروض لجميع الفئات في المملكة لذلك فان بنك التسليف عمل علي أقراض المتزوجين لاستكمال أعمال الزواج وقرض الأسرة التي قد تضطر أي اسره أي أزمه ماليه وأيضا قرض الترميم الذي يمكن لأي اسره الحصول عليه مقابل ترميم المنزل أو بناءه أو شراء شقه سكنيه، حيث عمل البنك علي تلقي الطلبات عبر الأنترنت حيث يقوم تقديم الطلبات إلكترونيا بعيد النظر عن أنواع القرض المطلوب.

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شروط بنك التسليف

يقدم بنك التسليف بعض من القروض بالمملكة السعودية ولجميع الفئات الموجودة بالمملكة ولكن بعض توافر بعض الشروط التي وضعها البنك وهي:

حد اقصي لراتب الأسرة 12 ألف ريال.

أن يكون مقيم داخل المملكة السعودية.

أن يكون عمر المواطن 70 عام وعمر الكفيل 55 عام.

لا يعمل بالعمر في حاله المطلقات والأرامل.

في حاله قرض الترميم يجب أن يكون المنزل قد مر علي بناءه 5 سنين ولا يكون حدث له ترميم منذ 8 سنوات.

في حاله قرض الزواج يجب أن يكون الزوج 18 فاكثر وان تكون الزوجة سعوديه.

كيفيه التقديم في بنك التسليف

يتم التقديم إلي بنك التسليف بتقديم الطلب إلكترونيا عبر موقع البنك الإلكتروني حتي يتمكن أي مواطن بتقديم طلبه ولكن ضمن شروط البنك الخاصة والتي يجب استيفائها جميعا، وهذه الشروط وهي:

دخول الموقع الإلكتروني الخاص بالبنك.

الانتقال إلي صفحه تقديم الطلبات وكتابه البيانات اللازمة للمواطن.

الانتظار حتي يقوم البنك بالتعرف علي البيانات المقدمة من خلال مركز المعلومات الوطنية.

في حاله الموافقة يتم يتم علي المواطن بتقديم كافه البيانات المطلوبة للقرض.

يقوم البرنامج بتحديد وقت يقوم به المواطن بتقديم الأوراق.

عند الموافقة يتم تسليم جميع الأوراق مستوفيه ويتم تحويل القرض إلي حساب بنكي خاص بالمواطن.

يتم تسديد الأقساط من خلال سداد أو يخصم من مرتب المواطن حسب تعاقده مع جهه العمل.

وفي نهاية المقالة نتمنى أن نكون شرحنا لكم بنك التسليف وكيفيه التقديم فيه وشرج جميع شروطه ومعرفه كيفيه سداد أقساط القرض.