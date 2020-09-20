نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توكلنا يؤكد على طريقة إضافة الأم طفلها في منصة مدرستي في المقال التالي
عمر شويل - جدة يعد تطبيق توكلنا من أهم التطبيقات الإلكترونية الحديثة التي لا يمكن الاستغناء عنها في المملكة العربية السعودية، حيث أصبحت مصدر تعامل رسمي بين المواطنين والمقيمين وحلقة ربط بين المصالح، حيث أشار هذا التطبيق إلى ضرورة التأكيد على تسجيل الأبناء في منصة مدرستي من خلال الدخول على هذا التطبيق وذلك من خلال دخول ولي الأمر، حيث قام التطبيق بالرد على سؤال من أحدى الأمهات تسأل فيه عن مدى إمكانية تسجيل طفلها ذي الثماني سنوات في المنصة بالقول: يمكن لكلا الوالدين إضافة الأبناء والبنات ضمن أفراد الأسرة في حسابهم في توكلنا وستظهر بيانات منصة مدرستي داخل الصفحة الرئيسية للتطبيق، وتابع التطبيق: يمكن تسجيل الابن أو البنت أياً كان عمره بحساب مستقل في توكلنا وسيظهر بيانات منصة مدرستي.
حل مشكلة عدم ظهور الأبناء:
وقد استقبل تطبيق توكلنا العديد من استفسارات أحد المواطنين عبر صفحتها الرسمية عبر تويتر،حيث قال أحد المستفيدين في سؤاله أنه يواجه مشكلة في إضافة الأبناء أنه يمكن إضافة الأبناء من خلال الخطوات التالية:
- الدخول على موقع توكلنا الإلكتروني
- تسجيل الدخول من حساب ولي الأمر
- النقر على أيقونة حسابي
- النقر على أيقونة الأفراد والمكفولين
- إضافة الأبناء
طريقة دخول المنصة عبر توكلنا :
نعرض لكل متابعي موقعنا ثقفني تطبيق توكلنا الذي أوضح في وقت سابق أن طريقة دخول مدرستي تتم عبر الخطوات التالية :
- قم بتحميل تطبيق توكلنا أو حدث التطبيق إذا كان محملاً سابقاً على جهازك
- الدخول إلى بيانات المنصة في تبويب حسابي
- بعدها سوف تجد في البيانات اسم المستخدم الخاص بك للدخول إلى المنصة أو أسماء المستخدمين التابعين
- اختر اسم المستخدم الذي تريد الحصول على كلمة السر له
- ثم اضغط على ارسال للحصول على كلمة السر مع العلم أنه لا يمكن إرسال معلومات كلمة المرور لكل تابع أكثر من مرتين في اليوم
- بعد ذلك سوف تصلك رسالة تحتوي على كلمة السر للتابع الذي تم اختياره في الخطوة السابقة
رحلة الطلاب في منصة مدرستي:
وتشتمل مهام الطلاب في المنصة على ما يلي:
- تسجيل الدخول إلى منصة مدرستي
- الاستعداد لليوم الدراسي بالنشيد الوطني والتمارين الصباحية
- الدخول للجدول المدرسي والاستعداد للحصص
- حضور الحصص الافتراضية مع المعلم
- أداء المهام والأنشطة إلكترونية المسندة من المعلم
- التفاعل مع المعلم والأقران في أنشطة المدرسة الإلكترونية
- الحصول على التغذية الراجعة من المعلم عبر المنصة وأدوات التفاعل
- أداء الاختبار التقويمي
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