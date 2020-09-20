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جدول دروس الحصص اليومية الأسبوع الرابع للمرحلة الابتدائية والمتوسطة والثانوية

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عمر شويل - جدة أعلنت منذ قليل وزارة التعليم فى المملكة العربية عن جدول دروس الحصص اليومية  الأسبوع الرابع للتعليم عن بعد لجميع المراحل الدراسية بداية من المرحلة الإبتدائية والمتوسطة والثانوية والذي يتم بثه عبر قنوات عين التعليمية عبر القمر الصناعي عرب سات، فيما ذكرت الوزارة بتردد قنوات عين التعليمية (12437 عمودي)، حيث تقدم قنوات عين جميع الشروحات والدروس التعليمية.

جدول دروس الحصص اليومية

أكدت وزارة التعليم أن قنوات عين تبث الدروس التعليمية بداية من الساعة التاسعة صباحاً للمرحلة المتوسطة فى للصف الاول والثاني والثالث، ويتم أيضا البث لمستويات المرحلة الثانوية الأول والثالث والخامس كما يتم أيضا البث عام اختياري وتحفيظ قران اختياري فيما أكدت أن تلك الشروحات والدروس التعليمية المبثة على قنوات عين التعليمية يتم إعادتها طوال اليوم كما يتم إذاعتها عبر قنوات اليوتيوب.

مواعيد البث الدروس الدراسية

كما أوضحت الوزارة أن قنوات عين التعليمية تقوم البث فى تمام الساعة الثالثة عصراً للمرحلة الإبتدائية من الصف الأول الإبتدائي والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس فيما أكدت على إعادة الشروحات والدروس التعليمية طوال اليوم بالإضافة إلى إذاعتها على قنوات عين على اليوتيوب.

قنوات عين التعليمية

وفرت وزارة التعليم السعودية بالتعاون مع الإعلام فى المملكة 23 قناة تعليمية تقدم الدروس التعليمية لجميع المراحل التعليمية، وفقاً إلى الجداول التى تم إعلانها مؤخراً من قبل الوزارة من أجل إستكمال منظومة التعليم عن بعد.

المرحلة الإبتدائية

جدول دروس الحصص اليومية الأسبوع الرابع للمرحلة الابتدائية والمتوسطة والثانوية

اختياري وتحفيظ قران

جدول دروس الحصص اليومية الأسبوع الرابع للمرحلة الابتدائية والمتوسطة والثانوية

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المرحلة الثانوية المستوي الخامس

جدول دروس الحصص اليومية الأسبوع الرابع للمرحلة الابتدائية والمتوسطة والثانوية

الثانوية المستوي الثالث

جدول دروس الحصص اليومية الأسبوع الرابع للمرحلة الابتدائية والمتوسطة والثانوية

الثانوية المستوي الأول

جدول دروس الحصص اليومية الأسبوع الرابع للمرحلة الابتدائية والمتوسطة والثانوية

المرحلة المتوسطة

جدول دروس الحصص اليومية الأسبوع الرابع للمرحلة الابتدائية والمتوسطة والثانوية

الابتدائية الصف الرابع والخامس والسادس

جدول دروس الحصص اليومية الأسبوع الرابع للمرحلة الابتدائية والمتوسطة والثانوية

المرحلة الإبتدائية الصف الأول والثاني والثالث

جدول دروس الحصص اليومية الأسبوع الرابع للمرحلة الابتدائية والمتوسطة والثانوية

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