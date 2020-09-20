نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط منصة مدرستي 1442 التعليم عن بعد إعرف كيفية تسجيل الحضور في المنصة في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط منصة مدرستي 1442 للتعلم عن بعد في المملكة السعودية هو اهم المواضيع بحثا عبر مواقع التواصل، حيث بدأت الدراسة في السعودية منذ مدة ليست ببعيدة ولكن بنظام التعليم عن بعد، ويجري البحث عن منصت مدرستي بشكل يومي نظرا لما تقدمه من برامج ودروس اونلاين للطلاب من الصف الاول الابتدائي وحتي الثالث الثانوي، كما يتم البحث عن رابط تسجيل حضور منصة مدرستي 1442 وسنوافيكم به وبخطوات تسجيل الحصور علي منصت مدرستي للتعليم عن بعد في المملكة فتابعونا.

رابط منصة مدرستي

والجدير بالذكر أن عدد الطلاب الذين قاموا بالفعل تسجيل الدخول منصة مدرستي حتي الآن هو 4215027 طالب وطالبة علي مستوى المملكة اي بنسبة 84% من اجمالي عدد الطلاب، كما يقوم 20709 معلم ومعلمة بالدخول علي منصت مدرستي بشكل دوري من كافة المدارس، كما يقوم الطلاب والطالبات بتنزيل تردد قناة عين التعليمية لمتابعة أهم الدروس لجميع الصفوف، حيث أن وزارة التعليم السعودية طلقت قناة عين التعليمية السعودية لمساعدة الطلاب والطالبات علي مهمة التعلم عن بعد.

تسجيل الحضور من الجوال في الفصل الافتراضي عبر منصة مدرستي

رابط تسجيل حضور منصة مدرستي 1442

قامت وزارة التعليم السعودية بالإعلان عمن قاموا بالفعل تسجيل دخول مدرستي 1442 لتكون نسبة اولياء الامور المتفاعلين علي منصت مدرستي هي 37% أما المعلمون والمعلمات هم نسبة 97% من المعلمين المسجلين في وزارة التعليم السعودية، ونسبة الطلاب المساهمين هي 84%

كيفية تسجيل الحضور في موقع منصة مدرستي التعليمية