نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وظائف اليوم بالمملكة للوافدين والمواطنين لكل المؤهلات وبرواتب مجزية في المقال التالي

عمر شويل - جدة نستعرض لكم التقرير اليومي الذي يتضمن وظائف اليوم بالمملكة للوافدين والمواطنين لكل المؤهلات وبرواتب مجزية، حيث أعلنت العديد من جهات القطاع العام ومؤسسات القطاع الخاص عن العديد من فرص العمل الشاغرة في معظم التخصصات، ونبدأ تقريرنا مع وزارة الصحة حيث أعلنت الوزارة عن توافر فرص عمل شاغرة للمواطنين تحت مسمى “أخصائي غير طبيب”، على أن يكون تقديم طلبات التوظيف عبر نظام جدارة الإلكتروني.

وظائف اليوم بالمملكة لكل المؤهلات

وأعلنت أيضاً شركة التصنيع الوطنية عن توافر الكثير من فرص العمل للمواطنين الوافدين في عدة تخصصات وبرواتب مجزية، من الجنسين تجاوزت عددها 100 وظيفة، وأوضحت الشركة أن المسميات الوظيفية المطلوبة هي محلل مالي ثانٍ، رئيس الشؤون المالية، مستشار التعلم والتطوير، مشرف المواد الأولية، أخصائي شريك الأعمال المالية، ويمكن الإطلاع على مزيد من التفاصيل والشروط عبر زيارة الموقع الرسمي لشركة التصنيع الوطنية، حيث أشارت الشركة إلى أن باب التقديم على الوظائف المذكورة قد فتح بالفعل.

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وظائف شركة السيف القابضة ومشروع نيوم وBAE SYSTEMS

تضمنت وظائف اليوم بالمملكة أيضا وظائف شركة السيف القابضة، حيث أعلنت الشركة عن توافر عدد من فرص العمل للسعوديين والمقيمين في القطاع الفني والهندسي والإداري بالمشروع، وجاءت الوظائف المتاحة لتشمل عدد من المسميات هي تحت عدد من المسميات المختلفة هي مشغل مصنع، فني/ مشرف الخدمات، مساعد إداري، مسؤول معسكر/ مخيم، مهندس خدمات، ويمكن التقديم والإطلاع على مزيد من التفاصيل والشروط عبر زيارة الموقع الرسمي لشركة السيف القابضة.

كما أعلنت الإدارة المسؤولة عن مشروع نيوم عن توافر عدد من فرص العمل من ضمن وظائف اليوم بالمملكة ، وذلك للمواطنين والوافدين في القطاعين الهندسي الإداري بالمشروع، وجاءت الوظائف المتاحة لتشمل عدد من المسميات هي منسق مبادرات قطاع الأغذية، مدير التطوير/ الأصول العقارية، قائد التحول الرقمي، مدير مشروع، مدير عمليات أمن تقنية المعلومات، مدير الأعمال المالية، ويمكن التقديم والإطلاع على مزيد من التفاصيل والشروط عبر زيارة الموقع الرسمي للمشروع.

وتضمنت وظائف اليوم بالمملكة وظائف خالية في شركة BAE SYSTEMS، وأعلنت عن حاجتها إلى عدد من السعوديين والوافدين لشغل وظائف شاغرة في القطاع الإداري والفني والهندسي بالشركة، وكشفت الشركة عن وجود فرص تدريبية أيضاً، وجاءت الوظائف المتاحة لتشمل عدد من المسميات هي أخصائي التعلم والتطوير، مدير المناهج/ الهندسة، مشرف أول التسلح/ التايفون، مدير المناهج/ أجهزة محاكاة السفن البحرية فنيو صيانة الطائرات، مدير المناهج/ الدورات الخارجية، ويمكن الإطلاع على مزيد من التفاصيل والشروط عبر زيارة الموقع الرسمي لشركة BAE SYSTEMS.