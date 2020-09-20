نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خدمة التحقق من الصك العقاري 1442 عبر ناجز وزارة العدل في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتابع معكم كل ما يهمكم حول خدمة التحقق من الصك العقاري عبر ناجز وزارة العدل في المملكة العربية السعودية، فقد ذاد البحث عن التحقق من صك عقاري ناجز إلكترونيا، حيث أن الخدمة الإلكترونية توفر الجهد والوقت علي المستعلمين ومكاتب الحكومة، وهذا ضمن رؤية 2030 للمملكة، حيث تغني خدمة التحقق من الصك العقاري إلكترونيا المستعلمين من زيارة كتابات العدل بالمملكة، وتتيح لهم التحقق من صحة الصك العقاري، وهذا إلكترونيا بكل سهولة ويسر من خلال ناجز وزارة العدل.

خدمة التحقق من الصك العقاري

إن الخدمة إلكترونية بالكامل ولا تحتاج للتعرف علي بيانات الصك العقاري إلا رقم الصك العقاري وتاريخه والحي ورقت المخطط والقطعة التي يقع عليها الصك، والجدير بالذكر أن للخدمة مزايا كثيرة منها تحسين تجربة المستفيد والمستعلم وتغزيز ثقة الصكوك وضمان صحة كافة المعلومات المذكورة وأيضا الشفافية والخصوصية والأمان والسهولة.

نقل ملكية عقارية

تحقق من الصك العقاري وزارة العدل