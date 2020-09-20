نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جدول الحصص في منصة مدرستي الاسبوع الرابع توقيت دروس الحصص اليومية ابتدائي ومتوسط وثانوي 4th week في المقال التالي

عمر شويل - جدة قامت وزارة التعليم السعودية بالإعلان عن جدول الحصص في منصة مدرستي للاسبوع الرابع علي التوالي وهذا لجميع المراحل التعليمية، وهذا حتي يتمكن الطلبة والطالبات من معرفة توقيت الحصص في منصة مدرستي الخاص بجميع المراحل التعليمية، وفي هذه المقالة نوافيكم بكافة تفاصيل جدول دروس الحصص اليومية من موقع مدرستي للتعليم عن بعد في المملكة العربية السعودية ابتدائي ومتوسط وثانوي، وسنوافيكم بتفاصيل جدول الحصص للفترة الصباحية وجدول الحصص للفترة المسائية.

جدول الحصص في منصة مدرستي

تم الإعلان رسميا من قبل وزارة التعليم السعودية أن جدول الحصص في منصة مدرستي سينقسم إلي قسمين، القسم الأول من الساعة السابعة صباحا للمرحلة المتوسطة والثانوية، والقسم الثاني من لساعة الثالثة عصرا للمرحلة الابتدائية، والجدير بالذكر أنه إذا فاتت علي الطالب حصة من الحصص المباشرة علي منصت مدرستي فإنه يقدر علي متابعتها عبر تنزيل تردد قناة عين التعليمية

توقيت دروس الحصص اليومية الفترة الصباحية

الحصة الاولي: من الساعة 7:00 ص حتي 7:30 ص الحصة الثانية: من الساعة 7:40 حتي 8:10 ص الحصة الثالثة: من الساعة 8:20 ص حتي 8:50 ص الحصة الرابعة: فترة راحة من الساعة 8:50 حتي 9:20 ص الحصة الخامسة: من الساعة 9:20 ص حتي 9:50 ص الحصة السادسة: من الساعة 10:00 ص حتي 10:30 ص

توقيت دروس الحصص اليومية الفترة المسائية

الحصة الاولي: من الساعة 3:00 م حتي 3:30 م الحصة الثانية: من الساعة 3:40 م حتي 4:10 م الحصة الثالثة: فترة راحة من الساعة 4:10 م حتي 4:40 م الحصة الرابعة: من الساعة 4:40 م حتي 5:10 الحصة الخامسة: من الساعة 5:20 م حتي 5:50 م الحصة السادسة: من الساعة 6:00 م حتي 6:30 م

جدول الحصص في منصة مدرستي

تردد قناة عين التعليمية نايل سات

تردد القناة: 11564.

القطبية: عمودي.

معامل تصحيح الخطاء 5\6.

معامل الترميز 2500.

يمكنكم تنزيل تردد قناة عين نايل سات لمتابعة الدروس التي فاتتكم علي منصة مدرستي التعليمية