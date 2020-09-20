نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن صلاحية الاقامة 1442 ابشر الجوازات للوافدين ورابط استمارة تجديد الاقامة والرسوم في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتابع معكم كل ما يهمكم حول صلاحية اقامة وافد في المملكة العربية السعودية وخطوات الاستعلام عن صلاحية الاقامة 1442 ابشر الجوازات للوافدين، حيث يجب علي الوافدين استعلام عن اقامة وافد عبر بوابة ابشر الجوازات لمعرفة موعد تجديد اقامة وافد في ابشر، حيث أن تأخير موعد تجديد الإقامة يعرض حاملها إلي المسائلة القانونية ودفع غرامات مالية ويوقع عليه عقوبات التي قد تصل إلي ترحيل الوافد خارج المملكة العربية السعودية، لذا يجب استعلام عن صلاحية اقامة من خلال موقع أبشر الجوازات والبدء في ملئ استمارة تجديد اقامة في حال أن صلاحية الإقامة اوشكت علي الانتهاء. الاستعلام عن صلاحية الاقامة 1442 الدخول علي موقع ابشر الجوازات

تسجيل الدخول عبر ادخال اسم المستخدم وكلمة المرور

النقر علي استعلام عن صلاحية الاقامة

كتابة رقم الهوية “الإقامة” الخاصة بالمستعلم لتتمكن من استعلام عن تاريخ انتهاء الاقامة رسوم تجديد الاقامة صلاحية اقامة وافد يمكنكم عبر ابشر الجوازات السعودية تسجيل الدخول معرفة صلاحية اقامة وافد كما يجب علي صاحب العمل معرفة صلاحية اقامة عامل، حتي يتجنب الوافد دفع غرامة انتهاء الاقامة استمارة تجديد اقامة طلب خدمات الجوازات للوافدين يمكنكم الحصول علي استمارة تجديد اقامة وافد عبر النقر علي الرابط المباشر وسوف يتم تنزيل الملف علي جهازك

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