“عقارات الدولة”: الانتهاء من تنظيم وإصدار صك أرض جنوب مطار المدينة المنورة

بلادي – الرياض :أعلنت الهيئة العامة لعقارات الدولة، اليوم (الأحد)، الانتهاء من تنظيم وإصدار صك شامل باسم عقارات الدولة على الأرض الواقعة على الطريق الدائري الثالث الشرقي في المدينة المنورة جنوب المطار.
وأوضحت الهيئة أنها ستعمل على التواصل مع المواطنين ممن يحملون صكوكا شرعية للبدء في إجراءات تنظيم وثائق ملكياتهم خلال الربع الأخير من العام الجاري 2020، عبر فرع الهيئة بالمدينة.
وقال محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة، إحسان بافقيه، إن إجمالي مساحة المخطط يبلغ 51.87 مليون متر مربع، مشيراً إلى أن الهيئة قامت بتشكيل فريق عمل متخصص بالأنظمة القانونية والهندسية لدراسة المخطط وتنظيمه من كل الجوانب، وكذلك تنظيم وربط الشوارع الداخلية لتضمن جودة الوصول إلى الأملاك الخاصة والعامة كافة.
وأضاف أن إجمالي مساحة الملكيات الخاصة للمواطنين بلغ 13.03 مليون متر مربع، لافتاً إلى أن الهيئة تسعى إلى تحقيق رؤيتها ورسالتها وأهدافها الاستراتيجية، وتحديد إطار تنظيمي شفاف لعقارات الدولة وإنفاذه، من خلال وضع اللوائح والأنظمة لحماية وتنظيم استخدام عقارات الدولة وإصدار وتحديث وأرشفة الصكوك.
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