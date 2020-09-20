مصر تدين الهجوم الحوثي على جازان السعودية

دانت مصر، اليوم الأحد، استهداف ميليشيات الحوثي لإحدى القرى الحدودية بمنطقة جازان، بالسعودية، مساء أمس السبت.

ونددت الخارجية المصرية في بيان، بالاستهداف الحوثي لجازان، والذي أسفر عن إصابة عدد من المدنيين وإلحاق الضرر ببعض الممتلكات.

وأكد البيان أن ”مصر، حكومة وشعبا، تتضامن مع حكومة وشعب المملكة العربية السعودية الشقيقة، وتدعم ما تتخذه المملكة من إجراءات تستهدف الحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها“.

وكانت السعودية أعلنت، مساء أمس السبت، إصابة 5 أشخاص؛ جراء سقوط قذيفة في منطقة جازان جنوب المملكة، أطلقتها ميليشيات الحوثي من اليمن.

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وأفاد المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني في جازان، العقيد محمد بن يحيى الغامدي، في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، بتلقي بلاغ حول ”سقوط مقذوف عسكري أطلقته عناصر ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، من داخل الأراضي اليمنية، تجاه إحدى القرى الحدودية في محافظة الحرث التابعة لمنطقة جازان“.

وذكر الغامدي أنه نتج عن الهجوم تضرر واجهة أحد الأعيان المدنية المحمية بموجب القانون الدولي الإنساني، وتضرر 3 مركبات مدنية، وإصابة 5 مدنيين بإصابات خفيفة نتيجة تطاير الشظايا.