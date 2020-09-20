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عمر شويل - جدة رسائل وعبارات عن اليوم الوطني السعودي 90 مكتوبة نقدمها لكم على موقعنا مع اقتراب احتفلات اليوم الوطني 1442 بالمملكة، وذلك تخليد لذكري توحيد وتكوين المملكة العربية السعودية على يد نابليون العرب عبد العزيز ال سعود الذي بدأ رحلته لتكوين المملكة من عام 1902 عندما خرج من دولة الكويت، متجها إلى الرياض بحملة لا تتجاوز ال 60 رجل واستطاع بتلك القوات البسيطة السيطرة على مدينة الرياض، وتم مبايعته بالإمارة، وبعد عامين توجه إلى القصيم ليواجه آل رشيد، وينتصر عليهم وسيطرعلى معظم مناطق نجد.

رسائل وعبارات عن اليوم الوطني السعودي 90 مكتوبة

خلال عام 1912م ظهرت حركة وهابية عرفت بإسم الإخوان في تلك الفترة وكانت من أكثر الداعمين للملك عبد العزيز، وكونوا تحالف قوي معاً، واستطاع نزع الإحساء من قبضة العثمانيين عام 1913، وتمت السيطرة على منطقة عسير عام 1921، وفي ذات العام وضع نابليون العرب يده أيضا، على مدينة حائل وكانت هي المعقل الأخير لآل رشيد، وبذلك سيطر الملك عبد العزيز على كل منطقة نجد وأصبح بذلك سلطان نجد.

مدينة تلو الأخري وقعت في قبضة الملك عبد العزيز إلى أن تم مبايعته، عام 1926 في الحرم يأن يكون ملك الحجاز، وبعد فترة انقلب عليه حلفائة من الأخوان، عندما قرر وقف الفتوحات في محاولة من الملك لإرساء دعائم الدولة السعودية الجديدة، بجانب أنه اعترف أيضا بحدود بعض الدول العربية ومنها الكويت والعراق ورفض الأخوان.

احتفلات اليوم الوطني السعودي 1442

بعد كل الصرعات التي مر بها الملك عبد العزيز في سبيل توحيد المملكة إستطاع ذلك في النهاية، ليتم إطلاق أسم المملكة العربية السعودية على جميع مناطق نجد والحجاز عام 1932، لتبدأ بذلك مرحلة جديد من التطور والتمدن لم تشهدها السعودية من قبل ومازالت مسيرة البناء والتنمية لم تتوقف منذ ذلك الوقت، وليكون يوم 23 من سبتمبر اليوم الوطني تخليداً لتلك الذكري، وليفتخر كل سعودي بتاريخ بلاده.

عبارات تهنئة باليوم الوطني السعودي 90 جديدة