نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات التسجيل في خدمات الهاتف المصرفية ببنك الراجحي وأهم الخدمات في المقال التالي

عمر شويل - جدة خطوات التسجيل في خدمات الهاتف ، خدمات مصرف الراجحي، يقدم بنك الراجحي الإسلامي بالمملكة العربية السعودية الكثير من التيسيرات في المعاملات المالية الخاصة بالعملاء وذلك تسهيلاً عليهم وتوفيراً للوقت والجهد حيث تمكن خدمة هاتف الراجحي من إنهاء معظم عملياتك المصرفية وكذلك إلغاء البطاقة الائتمانية في أي وقت ومن أي مكان سواء داخل المملكة أو خارجها وسوف نعرض لكم من خلال هذا المقال أهم الخدمات المصرفية التي يمكن إنجازها من خلال الهاتف الثابت أو الجوال.

خدمات يتم إنجازها عبر هاتف مصرف الراجحي

تستطيع الاستعلام عن رصيد بطاقة الائتمانية.

يمكنك تفعيل البطاقة الائتمانية الخاصة بك أو تفعيلها أو طلب بطاقة جديدة.

تستطيع إجراء عملياتك المصرفية سواء كنت داخل المملكة أو خارجها.

يمكنك الإطلاع على جميع التفاصيل الخاصة بحسابك المصرفي.

يمكنك دفع الفواتير الخاصة بخدمة الاتصالات والكهرباء والمياه والهاتف وغيرها.

سداد جميع فواتير الخدمات الحكومية وخدمات المدفوعات.

يمكنك شراء بطاقة الاتصالات السعودية مسبقة الدفع.

يمكنك من معرفة أقساطك التمويلية والمتبقي من قيمة الأقساط.

تحويل الأموال بسهولة في حسابات المصرف أو حسابات محلية ودولية.

يمكنك التحدث إلى مندوب أو مدير خدمة العملاء بالمصرف وذلك عند استفسارك عن أي شيء أو وجود مشكلة معك.

خطوات التسجيل في خدمات الهاتف المصرفية ببنك الراجحي

يتوجب عليك قبل التسجيل التأكد من أن رقم جوالك مسجل في أي من صرافات الراجحي الآلية وذلك من خلال الآتي:

الدخول إلي الشاشة الرئيسية في الصراف الآلي.

قم بالضغط على عمليات أخري.

أختر إضافة تحديث رقم الجوال.

يتوجب عليك إدخال رقم جوالك الخاص.

ثم قم بالضغط على تأكيد.

عليك التأكد بأن بطاقة الصراف الآلي للمصرف سارية.

خطوات التسجيل في خدمة الهاتف المصرفية

أولاً من جوالك قم بالاتصال على الرقم (920003344).

يتوجب عليك اختيار الرقم (0) للخدمات الأخري.

وللتسجيل في خدمة الاستجابة الصوتية التفاعلية قم باختيار الرقم (2).

بعد ذلك قم بإدخال رقم بطاقة الخصم الخاصة بك.

ثم يتوجب عليك إدخال آخر سبعة أرقام من حسابك الجاري.

ثم أدخل رقم التعريف الشخصي الجديد والمكون من أربعة أرقام.

يتم إضافتك كمستفيد جديد في الخدمة.

بعد أن تمت إضافتك للخدمة يتوج عليك الآتي: