‏⁧‫الصحة‬⁩: تسجيل 483 إصابة جديدة بفيروس ⁧‫كورونا‬⁩ و 1009 حالة تعافي و 27 حالة وفاة

بلادي – الرياض : أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد ، عن تسجيل 483 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” ، و تسجيل 27 حالة وفاة جديدة ، ليصل إجمالي الوفيات إلى 4485 حالة .

وأضافت الصحة أن إجمالي حالات المصابين في المملكة وصل إلى 329754 حالة حتى الآن .

كما تم تسجيل 1009 حالة تعافي جديدة ، ليصل مجموع المتعافين إلى 310439 حالة.