معالي أمين جدة يدشن جدارية الوطن بعيون جدة

دوت الخليج : جميل السليمي – جدة ضمن الاحتفالات باليوم الوطني الـ 90 للمملكة تحت شعار (همة حتى القمة) يفتتح معالي أمين محافظة جدة صالح بن على التركي يوم الثلاثاء 05 / 02 / 1442هـ الموافق 22 / 09 / 2020م مبادرة (حب الوطن يجمعنا لخدمة مجتمعنا) وهي عبارة عن جدارية تقيمها جمعية عيون جدة الخيرية في الصيرفي ميقا مول بالشراكة مع أمانة محافظة جدة بطول 90 متراً احتفاءً باليوم الوطني

وسيتمكن الزوار من مشاهدة الجدارية عند مدخل البوابة الـ 3 للمركز التجاري، فيما ستستمر الفعالية لمدة 3 أيام من تاريخ 21 سبتمبر وسيشارك فيها عدد من الفنانين والفنانات والمواطنين والمقيمين وستتضمن فقراتها مسابقة لأفضل صورة وأفضل رسمة معبرة عن الحب والاعتزاز بالوطن.

وأوضح وكيل أمين جدة لخدمة المجتمع المهندس عائض بن علي الزهراني أن الفعالية تأتي في إطار الشراكة المجتمعية مع جمعية عيون جدة الخيرية وغيرها من الجهات للاحتفاء باليوم الوطني الـ90 والذي تنطلق فعالياته في الثالث والعشرين من سبتمبر الجاري تحت شعار (همة حتى القمة)، مضيفًا أن الجدارية هي واحدة من عدة فعاليات ستنفذها أمانة جدة في المراكز التجارية وعلى الطرق الرئيسية والمماشي والميادين والمباني والبوابات وغيرها من المواقع تشمل أعلام الزينة والإضاءة وإطلاق المسابقات وعروض الفروسية والفنون التشكيلية ونشر التهنئة والشعارات على الشاشات واللوحات الإعلانية.

من جانبه قال المهندس أنس بن محمد صالح صيرفي رئيس مجلس إدارة جمعية عيون جدة الخيرية أن الهدف من الفعالية هو التعريف بجهود جمعية عيون جدة الخيرية و إبراز فخرنا بدولتنا الرشيدة أعزها الله وتعزيز حب الوطن والاعتزاز به من قبل المواطنين والمقيمين بإتاحة الفرصة للتعبير بالفخر وحب الوطن واستثمار المواهب والمبدعين من الشباب والشابات في رسم الجدارية .