تمويل الزواج للشباب السعودي أفضل تمويل وطني من بنك التنمية الاجتماعية

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عمر شويل - جدة تقدم الحكومة الرشيدة تمويل الزواج للشباب السعودي عبر بنك التنمية الاجتماعية الوطني أو بنك التسليف، حيث أن كل شاب فى الأوقات الحالية فى جميع بلدان العالم وفي ظل الظروف الحالية، يبحث عن أفضل السُبُل والخدمات التي تقدمها البنوك لمساعدة الشباب على تكاليف الزواج، ومن أفضل مزاياه أنه يتم تقديمه مجانا ودون أي ربح، ويعد بنك التنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية من البنوك الوطنية الرائدة في المملكة، ويوفر مجموعة من المنتجات والبرامج التمويلية والحلول المصرفية، والتي تم تصميمها خصيصا لدعم محدودي الدخل من المواطنين من خلال تقديم قروض اجتماعية للأفراد.

تمويل الزواج للشباب السعودي من بنك التنمية الاجتماعية

يستطيع العميل التقديم للحصول على قرض الزواج بدون رسوم أو فوائد، بالاضافة إلى إمكانية الحصول على القرض فور تقديمه فى حالة استكمال كافة الوثائق المطلوبة ومتطلبات التقديم، وذلك يرجع للتوافق التام للقرض مع مبادئ الشريعة الإسلامية وشروط الهيئة الشرعية، ويصل مبلغ التمويل في قرض الزواج للشباب السعودي إلى ستين ألف ريال سعودي.

شروط قرض الزواج عبر بنك التسليف والادخار

أما الشروط التي يجب تنفيذها للحصول على قرض الزواج للشباب السعودي من البنك فهي تتضمن التالي:

يجب ألا يزيد الراتب الذي يحصل عليه المتقدم شهريا عن 12.5 ألاف ريال سعودي ولا يقل عن ثلاثة ألاف ومئتي ريال سعودي.

فى حالة إذا كان الراتب الشهرى أقل من ثلاثة ألاف ومئتي ريال سعودي، يتم تقليل مبلغ القرض ليتناسب مع الراتب، أو يجب على المتقدم الاستعانة بكفيل حاصل على الجنسية السعودية.

يجب التأكد من عدم امتلاك طالب القرض لسجل تجارى سابق أو إدانته للبنك بأي قرض أخر.

من الشروط اللازمة أيضا للحصول علي تمويل الزواج للشباب السعودي من بنك التنمية الاجتماعية، أن يكون الزواج للمرة الأولى، مع استثناء من توفيت زوجته، أو من طلق زوجته قبل الدخول بها.

من بنك التنمية الاجتماعية، أن يكون الزواج للمرة الأولى، مع استثناء من توفيت زوجته، أو من طلق زوجته قبل الدخول بها. وجوب أن تكون الزوجة تحمل الجنسية السعودية أو جنسية احدي دول التعاون الخليجي بالاضافة إلى تقديم عقد نكاح رسمي معتمد من المحكمة المختصة لا يكون قد مر علي تاريخ إصداره اكثر من عامين.

وقد تم تقسيم باقي الشروط للحصول على تمويل الزواج للشباب السعودي لدى بنك التنمية الاجتماعية إلى الحالات الأتية (موظف الشركات الحكومية – فى حالة موظف القطاع الخاص – الموظف الحكومي – متقاعد التأمينات)، ويستطيع المتقدم معرفة الشروط التي تناسب الحالة الوظيفية من خلال الموقع الرسمي للبنك عبر شروط قرض الزواج، ويمكن طلب التقديم على القرض الكترونيا من خلال تعبئة نموذج الطلب عبر الموقع الرسمي أيضا للبنك عبر قرض الزواج من بنك التنمية الاجتماعية.

المستندات المطلوبة للحصول على التمويل