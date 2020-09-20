نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شعار اليوم: من هي نتيلة راشد التي يحتفل بها جوجل اليوم في ذكرى ميلادها ال 86 في المقال التالي

عمر شويل - جدة يحتفل جوجل اليوم بماما لبنى، الكاتبة نتيلة راشد، الحاصلة على وسام العلوم والفنون الطبقة الأولى، وعلى جائزة الدولة في أدب الأطفال لعام 1978. حيث يحتفل محرك البحث جوجل بالذكرى ال 86 لميلاد الكاتبة المصرية التي رحلت عام 2012. وذلك عبر وضع صورة كرتونية أعلى محرك البحث مرتبطة بمجموعة من المقالات التي تبرز تاريخها ودورها في التواصل مع الأطفال.

نشأت الكاتبة الصحفية نتيلة راشد في أسرة ميسورة الحال قبل التحالقها بجامعة القاهرة، وكانت ميولها السياسة اشتراكية، لذلك آمنت بتجربة الرئيس الراحل جمال عبدالناصر. وذلك بسبب أن تجربة عبدالناصر تهدف إلى الاستقلال الوطني ونهضة البلاد، وتحقيق العدالة الاجتماعية وانصاف الفقراء. وشهدت لحظات الهزيمة والنصر التي تعرضت لها البلاد، وهي التقلبات السياسية التي أعلنها الرئيس الراحل جمال عبدالناصر.

من هي نتيلة راشد

ولدت الكاتبة الصحفية المصرية في 19 سبتمبر 1934، حيث اشتهرت بلقب ماما لبنى نظرا لاهتمامها بالأطفال. بدأت الكاتبة مخاطبة الأطفال والشباب منذ أن كانت طالبة في جامعة القاهرة، ليتم إذاعة أول مجموعة قصص للأطفال عبر الراديو عام 1953.

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كانت أحد مؤسسي مجلة سمير للأطفال في عام 1956، وعملت رئيس تحرير المجلة من عام 1966 حتى عام 2002. حيث حرصت على تعليم الأطفال أسس وقواعد الكتابة الصحفية من خلال ابتكار باب مراسل سمير، باعتباره وسيلة لاكتشاف موهبة الكتابة لدى الأطفال.

أعمال ماما لبنى والجوائز الحاصلة عليها

حصلت ماما لبنى على جائزة أدب الأطفال عام 1978 التي تقدمها الدولة، كما حصلت على وسام العلوم والفنون من الدرجة الأولى. وتم ترجمة بعض أعمالها إلى اللغة الإنجليزية، كما أنها قامت شخصيا بترجمة بعض الأعمال من اللغة الإنجليزية إلى العربية.

تولت منصب أمين لجنة ثقافة الطفل بالمجلس الأعلى للثقافة، كما شاركت عضو في اللجنة العليا لمهرجان القاهرة لسينما الطفل، وعضو اللجنة العليا للطفل في مكتبة الإسكندرية.