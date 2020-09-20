نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الجوازات السعودية تقوم بتعليق خدمة إصدار تصاريح السفر مؤقتا بمنصة ابشر في المقال التالي

عمر شويل - جدة الجوازات السعودية تقوم بتعليق خدمة إصدار تصاريح السفر مؤقتا بمنصة ابشر، في تصريح هام أعلنت عنه مصلحة الجوازات السعودية من خلال منصتها الالكترونية أنه قد تقرر تعليق كافة الاذونات والتصاريح الخاصة باستثناءات السفر لجميع الطلبة والطالبات المبتعثين للمواطنين بالمملكة السعودية والتي تتم من خلال منصة ابشر الالكترونية وذلك بشكل مؤقت كما وعدت الجوازات أنه لن يطول هذا التعليق بشكل كبير، وقد جاء هذا التصريح على منصتها الخاصة بتويتر في شبه اعتذار عن تعليق الخدمة والوعد بعودتها خلال أيام قليلة.

خطوات تجديد هوية زوجة المواطن

من جهة أخري قامت مصلحة الجوازات بالمملكة السعودية بالرد على تساؤلات أحد الزائرين من خلال منصتها تويتر حول الخطوات المفروض القيام بها لتجديد هوية زوجة المواطن، ليأتي الرد من الجوازات السعودية كما يلي أنه يجب على الراغبين في تجديد هوية زوجة المواطن تسجيل الدخول على منصة ابشر والقيام بالنقر على تجديد مع إدخال البيانات المطلوبة منك والتأكيد على صحتها، مع تأكيد دفع قيمة رسوم التجديد والتي تبلغ 500 رسال للسنة، كذلك نوهت الجوازات أنه يتوفر على منصة أبشر حاليا القيام باستخراج جواز سفر أو تجديده لكل من بلغ 21 عام حيث يتم الحجز الالكتروني من خلال المنصة.

الجوازات تؤكد منع الخروج النهائي من المملكة للعامل

في تصريح أخر لمصلحة الجوازات السعودية والذي جاء أيضا في أطار الرد على تساؤل أحد المواطنين في إجازة خروج عامل بشكل نهائي خلال خروجه من المملكة السعودية، حيث وردت الإجابة أنه غير مسموح تحويل تأشيرة العامل التي تحمل خروج وعودة إلى تأشيرة خروج نهائي في حال كون العامل المستفيد خارج أراضي المملكة العربية السعودية.