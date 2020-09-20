نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جامعة جدة تطلق المقرأة القرآنية الإلكترونية للتعليم عن بعد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أطلقت جامعة جدة اليوم، الأحد، المقرأة القرآنية الإلكترونية والتي تأتي ضمن مشاركة الجامعة في الخدمة المجتمعية للتعليم عن بعد.

وبين رئيس الجامعة الدكتورعدنان الحميدان أنَّ إطلاق المقرأة يأتي في إطار حرص الجامعة على إتاحة الفرصة لطلاب وطالبات وزارة التعليم للاستفادة مما تقدمه الجامعة من برامج وأنشطة مجتمعية للتعليم عن بعد، متجاوزة في ذلك حدود اسوارها لخدمة الطلاب في جميع المرحل؛ تحقيقًا لبرنامجها #جامعةـ بلا ـ أسوار المنبثق من رؤية الجامعة الجديدة.

من جانبه، أوضح عميد كلية القرآن الكريم الدكتور فهد العطري أنَّ المقرأة تهدف إلى تنمية المهارات الإقرائية لدى طلاب وطالبات وزارة التعليم، كما تسهم في تصحيح الأخطاء الشائعة في قراءة القرآن الكريم، مبينا أن المقرأة تتيح الاستفادة من الخبرة العلمية لدى القراء الأكاديميين بالكلية، ما يحقق رسالتها في نشر المعارف القرآنية والعلوم الإنسانية وفق المعايير العالمية.

