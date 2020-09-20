نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل عقاري بنك سامبا السعودي وحاسبة للتمويل وكيفية الحصول علي تمويل شخصي بالقادمين الجدد والمقيمين في المقال التالي

عمر شويل - جدة تمويل عقاري بنك سامبا وحاسبة سامبا للتمويل وكيفية الحصول علي تمويل شخصي بالقادمين الجدد والمقيمين من بنك سامبا السعودي، يعتبر بنك سامبا من اكثر البنوك التي تقدم خدمات التمويل العقاري للعملاء وكذلك يقدم بنك سامبا الكثير من الخدمات للعملاء بالمملكة العربية السعودية مثل تمويل شخصي من بنك سامبا وسوف نتعرف من خلال موضوعنا هذا علي كل ما يتعلق بالتمويل العقاري من بنك سامبا.

التمويل العقاري من بنك سامبا

يقدم بنك سامبا الكثير من القروض الخاصة بالتميل العقاري ونظراً للمواطنين المقيمين بالمملكة العربية السعودية لرغبتهم في الحصول علي مسكن خاص بهم ولكن تحويل قلة الماديات بينهم ولا يمكنهم الحصول علي مسكن خاص لهم، لذلك يلجأن في البحث عن التمويل العقاري بنك سامبا بالمملكة العربية السعودية، حيث أن بنك سامبا يحتوي علي الكثير من العروض التي تناسب جميع الأفراد والفئات.

تمويل لشراء فيلا جاهزة

اماكنية التمويل لمبلغ يصل الي خمسة مليون ريال سعودي، فترة طويلة لسداد قد تصل الي ثلاثون عام، يقدم بنك سامبا التمويل بمعدل ربح ثابت وبالتالي قسط ثابت طوال فترة التسديد.

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شرط الحصول علي تمويل لشراء فيلا وطريقة التقديم

يشترط بنك سامبا للحصول علي تمويل سعودي أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ولا يقل عمره عن واحد وعشرون عاماً، ألا يقل راتب المتقدم عن ثلاثة الأف ريال سعودي بأي من القطاعين العام والخاص، إلا تقل مدة العمل الفعلية للمتقدم عن شهر في حالة العمل في القطاع الخاص.

طريقة التقديم للحصول علي شراء فيلا:

يمكنك الدخول الي الموقع الرسمي لبنك سامبا السعودي، ثم تختار كلمة التمويل العقاري من قائمة الأفراد، ثم يتم اختيار نوع التمويل الذي المرغوب فيه مثل تمويل لشراء فيلا جاهزة أو قيد لإنشاء، بعد ذلك يتم الضغط علي كلمة المزيد ويتم اختيار تقديم بالطلب الآن، سوف تظهر بعد ذلك صفحة اخري بها بعض الأماكن الخاصة بالمعلومات عن طالب التمويل مثل الاسم ورقم الهوية ورقم الهاتف وكذلك المبلغ المطلوب وجهة العمل والمدينة ثم يتم الضغط علي كلمة إرسال وبعدها حفظ، سوف يتم مراجعة البيانات الخاصة بالمتقدم ثم الرد عليها وفي حالة القبول يتم إحضار صورة من بطاقة الهوية وكذلك أخطار من جهة العمل بتاريخ التعين ومدة العمل الفعلية والمرتب الشهري، خطاب أخر من جهة العمل يفيد الموافقة علي تحويل بنك سامبا.

كيفية التقديم لبنك سامبا للحصول علي تمويل شخصي الخاص بالقادمين الجدد والمقيمين بالمملكة السعودية

يمكنك الحصول علي التمويل الشخصي بنك سامبا مع اتباع الخطوات التالية، الدخول علي الرابط التمويل الإلكتروني ثم بتقديم طلب التمويل، ثم يمكنك ملئ النموذج التمويل المدرج بالموقع بداية من التسجل الاسم، وورقة بطاقة الهوية، ورقم الهاتف الخاص بالشخص، ثم تحديد المبلغ الذي ترغب في الحصول عليه من بنك سامبا السعودي، ثم قم بتحديد الاسقطاعات الشهرية التي يلتزم بها العميل، ثم الضغط علي التسجيل.