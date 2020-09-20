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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط تحديث الصكوك ناجز najiz.moj.gov.sa وزارة العدل الكترونياً في المقال التالي
عمر شويل - جدة تحديث الصكوك الكترونياً اصبح سهلاً الآن، حيث تقدم الحكومة داخل الدولة السعودية خدمات إلكترونية عديدة، ومن ضمنها تحديث الصكوك من وزارة العدل عن طريقة خدمة ناجز حتى تسهل على جميع المواطنين داخل المملكة العربية السعودية بتحديث جميع أنواع الصكوك عبر شبكات الإنترنت إِلِكْتِرُونِيًّا، حتى توفر على المواطنين وقتهم، وجهدهم في الذهاب إلى المصالح العامة لوزارة العدل.
خدمة تحديث الصكوك
في بداية الأمر سوف أوضح لكم ماذا تكون خدمة تحديث الصكوك داخل المملكة العربية السعودية، وسوف أوضح، أيضًا أهميتها الكبرى للأشخاص داخل السعودية الذين يملكون أشكال متنوعة من الصكوك التي تخص العقارات:
- تكون خدمة تحديث الصكوك للعقارات هي من أهم البرامج الإلكترونية التي طرحتها وزارة العدل داخل المملكة العربية السعودية لكل الأفراد الذين يمتلكون صكوك عقارات.
- توفر هذه الخدمة لكل الأفراد المستفيدين عن طريق تسجيل الصكوك، وتحديث البيانات داخل السوق العقارية من خلال الموقع إِلِكْتِرُونِيًّا.
- يمكن الاستفادة من هذه الخدمة عن طريق ملئ جميع البيانات الخاصة بالصك، وذلك يتم عن طريق مالك العقار، أو الوكيل عنه من خلال بوابة وزارة العدل بشكل إلكتروني على شبكات الإنترنت.
تحديث الصكوك العقارية
يجب على المواطنين الذين يملكون صكوك عقارية اتباع بعض الخطوات من خلال بوابة وزارة العدل داخل دولة السعودية، وطريقة اتباع هذه الخطوات إِلِكْتِرُونِيًّا، سوف أوضحها لكم:
- دخول الفرد إلى رابط ناحز najiz.moj.gov.sa بموقع وزارة العدل الخاص بالصكوك العقارية والمتابعة.
- ثم يقوم الفرد بالدخول على كلمة خدمة تحديث الصك العقاري.
- ثم يتم توضيح بعض الشروط، والتعليمات، ويجب قرائتها جيدًا.
- ثم يقوم الفرد بالدخول على كلمة تقديم طلب جديد.
- يجب على الفرد من جميع البيانات، والمعلومات التي يحتاجها الموقع.
- قم بتصوير الصك العقاري كاملًا.
- على الفرد التأكد من جميع البيانات التي سبق، وقام بتعبئتها بشكل جيد.
- ثم الدخول على كلمة إرسال الطلب.
الاستعلام عن الصك العقاري من وزارة العدل
وزارة العدل داخل المملكة العربية السعودية قامت بتقديم العديد من الخدمات للتحقق من الصكوك العقارية عبر شبكة الإنترنت، والاستعلام عن الصك العقاري وتوفر أبسط الطرق ليعرف المالك كل التفاصيل عن الصكوك العقاري الخاصة به، وذلك من خلال رقم الخاص بالصك، والتاريخ المسجل به فقط، ليتمكن صاحب العقار الاطلاع على نصوص الصك العقاري على الإنترنت يتبع الخطوات الآتية:
- الدخول إلى بوابة وزارة العدل www.moj.gov.sa من الرابط المخصص لذلك.
- قم بالدخول على كلمة الخدمة الإلكترونية.
- قم بالدخول على كلمة كتابات العدل.
- قم بالدخول على كلمة التحقق من الصك العقاري.
- قم بملء جميع المعلومات التي يحتاجها الموقع، ثم ادخل على كلمة تحقق.
- بعد ذلك يتم توضيح كل البيانات الخاصة بالصك العقاري.
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