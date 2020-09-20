الهلال يتأهل رسمياً إلى دور الـ16 بدوري أبطال آسيا بالتعادل أمام “شهرخودرو”

بلادي – الرياض :نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في التأهل إلى دور الـ16 في بطولة دوري أبطال آسيا 2020، وذلك بعدما صمد أمام نظيره شهرخودرو، وخرج بالتعادل السلبي، في المباراة التي أُقيمت بينهما مساء اليوم الأحد، في الجولة الخامسة من دور المجموعات بالبطولة.
بهذه النتيجة ينجح الهلال في التأهل رسميًا إلى ثمن نهائي دوري أبطال آسيا، في صدارة المجموعة الثانية، ومن المقرر أن يواجه شباب الأهلي يوم الأربعاء المقبل.
وخاض فريق الهلال مباراة اليوم وهو يعاني بشكل كبير، في ظل الغيابات بسبب الإصابات بفيروس كورونا المستجد، التي ضربت صفوف الفريق، الأمر الذي جعل النادي يطلب تأجيل اللقاء، لكن الاتحاد الآسيوي رفض، ليخوض المباراة في موعدها وينجح في التأهل.
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