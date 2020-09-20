كيف يتم الاحتفال باليوم الوطني دون حدوث انتشار لفيروس كورونا؟ متحدث “الصحة” يجيب

بلادي – الرياض :أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد خلال الاحتفال باليوم الوطني.

وشدد، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمستجدات كورونا، على ضرورة الالتزام بالمسافات الاجتماعية وعدم التصافح وارتداء الكمامات خلال أي أنشطة متعلقة بالاحتفال باليوم الوطني، سواء كانت حفلات أو الذهاب إلى المطاعم والمولات التجارية وغيرها من الأماكن العامة.

واعتبر العبدالعالي أن الاحتفال باليوم الوطني بمثابة مكافأة للسعودية لما ضربته من نموذج عالمي في كيفية مواجهة الفيروس وما ترتب على ذلك من انخفاض معدلات الإصابة اليومية إلى مستوياتها الحالية في المملكة.