نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط الإقامة المميزة في السعودية ورسوم الحصول عليها 1442 هـ في المقال التالي

عمر شويل - جدة في إطار خطتها للانفتاح وخلق بيئة كبيرة للاستثمار، أتاحت المملكة العربية السعودية، إمكانية الحصول على الإقامة المميزة التي تجعل صاحبها شريكًا في بناء المملكة ورسم مستقبلها من خلال المشاريع التي يقوم بها، وفي المقابل يحصل على مميزات عديدة لا تقل عن المواطن السعودية الأصل والمنشأ.

وهذه الإقامة تتيح مميزات كبيرة لحاملها، تفوق بمراحل ما يتمتع به الوافد إلى المملكة للعمل وفق نظام الكفالة، إذ يتمكن من دخول البلاد والخروج منها في أي وقتٍ شاء، كما يُمكنه بناء بيت لأسرته، والاستثمار في جميع المجالات غير المخالفة، مثل المواطن السعودية، بل له حق الانتفاع في مكة المكرمة والمدينة.

شروط الإقامة المميزة في السعودية

وننشر من خلال موقعنا، شروط الإقامة المميزة في السعودية، لمن يريد من رجال الأعمال في الوطن العربي أو من أي دولة في العالم، وذلك على النحو الآتي:

لا يقل عُمر الراغب في الحصول على هذه الإقامة عن 21 سنة.

لا بد من توفير جواز سفر ساري.

على الراغب في الحصول على هذه الإقامة تقديم تقرير طبي حديث يكشف عن حالته الصحية.

لا بد من أن تكون إقامة الشخص الراغب في إقامة سعودية مميزة “نظامية”.

لا بد من أن يتمتع الشخص بحسن السير والسلوك.

تقديم ما يثبت الملاءة المالية.

رسوم الحصول على إقامة سعودية مميزة والأوراق المطلوبة

وبعد معرفة شروط الإقامة المميزة في السعودية 1442، فإن هذه الإقامة لها رسوم تختلف تمامًا على رسوم الإقامة التي يدفعها الوافدون إلى المملكة على نظام الكفالة، إذ تأتي على النحو الآتي: