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عمر شويل - جدة سداد الديون وطلب العلاج أو إرسال شكوي بإرسال برقية للديون الملكي عنوان بريد الديوان الملكي؛ حيث أن الديوان الملكي من أهم طرق مساعدة المواطنين في المملكة العربية السعودية، ويقف بجانب المواطنين الذي يتعرضون لظروف عصيبة كتراكم الديون عليه وعدم المقدرة علي تسديدها، ويقف الديوان الملكي بالسعودية بأوامر من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز (حفظه الله ورعاه) بجوار كل من يطلب العون منهم سواء لسد ديونهم أو طلب العلاج أو أي أسباب أخري كالشكاوي، ويتم ذلك عن طريق البريد الالكتروني الخاص بالديوان.

سداد الديون وطلب العلاج أو إرسال شكوي بإرسال برقية للديون الملكي

تتزايد نتائج البحث علي شبكات التواصل الاجتماعي ومواقع السوشيال ميديا عن صيغة إرسال طلب مساعدة وطريقة لإرسال طلب للحصول علي المساعدات المختلفة وسداد الديون أو لطلب أي مساعدة من المواطنين داخل أراضي المملكة العربية السعودية، حيث تقدم المملكة العربية السعودية دورها الاجتماعي من أجل تأمين المواطنين السعوديين والوقوف بجانبهم في الأزمات الشديدة والمشاكل المالية والاجتماعية؛ لذلك تقف الجهات المعينة والمسؤولة بالمملكة العربية السعودية عن الديوان الملكي باستقبال طلبات خاصة تقدم إليها من أجل الحصول علي مساعدة مالية أو اجتماعية أو طلب علاج لعدم القدرة المالية؛ وسوف نوضح لكم زوار موقعنا هذا ” موقع ثقفني الاخباري ” طريقة وصيغة لطلب مساعدة من الديوان الملكي.

صيغة لإرسال خطاب الي الديوان الملكي

أولاً قم ببدء السلام ثم تقديم التحية الي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ال سعود ” حفظه الله ورعاه ” ، بعد ذلك قم بكتابة وتحديد نوع المساعدة التي تحتاجها سواء مساعدة مالية أو مساعدة اجتماعية أو مساعدة طبية أو ارسال شكوى الي الملك ضد أشخاص أو مسؤولين وغيرها من الطلبات الشخصية المختلفة.

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بعد ذلك قم بكتابة توضيح مفصل عن الأسباب التي جعلتك تلجأ الي الديوان الملكي السعودي مع ارفاق الأوراق والمستندات التي تدل علي صحة كلامك، ثم قم بتقديم الشكر والتقدير الي الملك سلمان، مع تمنيتك بأن يتقبل طلبك للمساعدة من الديوان.

عنوان بريد الديوان الملكي

يمكن إرسال طلب الي الديوان الملكي من داخل السعودية او من خارجها عبر العنوان التالي المملكة العربية السعودية/ الهدا 7636/ الرياض12911

الموقع الالكتروني للإرسال طلب مساعدة الي الديوان الملكى بالمملكة العربية السعودية

حيث يوفر الديوان الملكى بالمملكة العربية السعودية موقع الكتروني للتسهيل مع المواطنين السعوديين بالمملكة التواصل مع الديوان الملكي لطلب المساعدة المالية، مساعدة طبية، إسقاط قروض، أو أي طلب شخصي أخر، أو للاستفسار عن شئً ما من خلال هذا الرابط: الديوان الملكي السعودي.