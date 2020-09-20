متحدثو الأحساء يوثقون إنجازات وتطلعات وطن التسعين 

دوت الخليج – منار علي – الأحساء

تنظم هيئة الصحفيين السعوديين في الأحساء، عن بعد مساء الثلاثاء الـ ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٠م، ملتقى بعنوان: “الأحساء.. توثق انجازات وتطلعات وطن الـ 90″، في تمام الساعة السادسة والربع، ولمدة 65 دقيقة، ويتحدث فيها 7 متحدثين رسميين، يمثلون 8 قطاعات حكومية في الأحساء، ويديرها عضو هيئة الصحفيين في الأحساء الإعلامي الأستاذ الزميل محمد بن عبداللطيف المحيسن.

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وأشار المحيسن، إلى أن المتحدثين في الملتقى ، سيتناولون أبرز المشاريع، وقيمتها التي أصبحت مكتسبات وطنية في الأحساء منذ دخول المؤسس الملك عبدالعزيز الأحساء – طيب الله ثراه- في عام 1331هـ وحتى العهد الميمون لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز –يحفظه الله- وتطلعات القطاعات الحكومية والأهلية لتحقيق آمال المواطنين والوافدين ، والمتحدثون، هم: المشرف العام على المركز الجامعي للاتصال والإعلام بجامعة الملك فيصل، المتحدث الرسمي في الجامعة الدكتور عبدالعزيز الحليبي ، مدير الاتصال المؤسسي، والمتحدث الرسمي في المؤسسة العامة للري، الأستاذ هشام الثنيان،، المتحدث الرسمي في أمانة الأحساء الأستاذ خالد بوشل، مدير الإعلام التربوي، والمتحدث الرسمي في الإدارة العامة للتعليم في الأحساء، ومدير العلاقات العامة والإعلام في جمعية البر في الأحساء الأستاذ وليد البوسيف، مدير العلاقات العامة والتوعية الصحية، المتحدث الرسمي في التجمع الصحي بالأحساء الأستاذ عبدالرحمن السدراني، مدير الاتصال المؤسسي، المتحدث الرسمي في غرفة الأحساء الأستاذ خالد القحطاني، مدير العلاقات العامة والإعلام، والمتحدث الرسمي في جمعية الثقافة والفنون في الأحساء الأستاذ سلطان النوه.