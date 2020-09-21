نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة التسجيل في منصة سلفة للتمويل الشخصي السريع الكترونياً 1442 والشروط المطلوبة للتسجيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة حرصت المملكة العربية السعودية على توفير الكثير من الطرق المختلفة التي تساعد من خلالها مواطنيها من أجل العيشة الكريمة وأفضل مستوى يمكن أن يعيشوها، ومن بين تلك الآليات التي تقوم المملكة العربية السعودية بتوفيرها هي منصة سلفة الإلكترونية، إذ أنه من خلال تلك المنصة يتمكن المواطنين من التسجيل في المنصة للحصول على التمويل الشخصي السريع والحصول على الموافقة على التمويل في دقائق، حيث يتمكن المواطن السعودي من تحويل التمويل على حسابه الخاص بسهولة.

طريقة تسجيل الدخول في منصة سلفة الإلكترونية 1442

تعد منصة سلفة الإلكترونية واحدة من بين المنصات الإلكترونية التي قامت المملكة بإطلاقها من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي، والتي تعمل على مساعدة المواطنين على منحهم التمويلات المالية الشخصية السريعة في دقائق بسيطة، ويمكن تسجيل الدخول في منصة سلفة من خلال الخطوات التالية:

أدخل إلى منصة سلفة الإلكترونية لإنشاء حساب جديد.

أدخل رقم الهوية الوطنية والبريد الإلكتروني الخاص بك.

املأ كافة البيانات الخاصة بك من المهنة والدخل الشهري.

قم بتفعيل الحساب، ثم حدد المبلغ الذي تريد الحصول علیه كتمويل شخصي.

اختار الملف الذي تريد من القائمة الجانبية، ثم قم بتحديد تاريخ سداد التمويل من منصة سلفة.

انقر الآن على أيقونة “أطلب التمويل الآن”.

في النهاية عليم بإدخال رقم الجوال الخاص بك، والبريد الإلكتروني وكلمة المرور.

شروط الحصول على التمويل من سلفة

هناك بعض الشروط التي يجب استيفائها في الشخص الحاصل على التمويل، وتلك الشروط تتمثل في: