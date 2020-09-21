نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التسجيل في التأهيل الشامل بالمملكة العربية السعودية خطواته وشروطه في المقال التالي

عمر شويل - جدة التسجيل في التأهيل الشامل بالمملكة العربية السعودية هو أحد أهم الخدمات المقدمة من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية لواحدة من أكثر الفئات التي تحظي بالاهتمام من الحكومة السعودية وهي فئة ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث تسعي المملكة في تقديم الإعانات والدعم من خلال برامج الدعم الاجتماعي ومنها برنامج التأهيل الشامل، حيث قد أتاحت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية إمكانية التسجيل في التأهيل الشامل والحصول علي المميزات المقدمة من البرنامج، وأتاحت أيضاً دعماً عن طريق الاشتراك في التأمينات الاجتماعية وقد وضعت الوزارة بعض الشروط والضوابط التي يجب تحقيقها لضمان وصول الدعم لمستحقيه، وفيما يلي سوف يتم شرح تفاصيل الأوراق والمستندات المطلوبة للتسجيل في برنامج التأهيل الشامل وشروط التسجيل خلال هذا المقال.

شروط التسجيل في التأهيل الشامل بالمملكة العربية السعودية

قيام المواطن المستفيد بالتسجيل لدي وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

أن يكون سن المستفيد من خدمة التأهيل الشامل لم يكن تعدي (45) عاماً عند حدوث الإعاقة.

لم يكن تعدي (45) عاماً عند حدوث الإعاقة. أن تكون الإصابة الموجودة لدي المستفيد مسجلة ضمن الإصابات المعالنة لدي الوزارة مثل (التوحد – الشلل الرباعي – البتر في أحد الساقين – البتر في الساقين معاً – الصرع – الاكتئاب ).

ألا يتعد الراتب الشهري للمستفيد عن (4,000) آلاف ريال شهريا.

أن يكون المستفيد من خدمة إعانة التأهيل الشامل مقيم إقامة كالملة بالمملكة العربية السعودية.

مقيم إقامة كالملة بالمملكة العربية السعودية. ألا يكون المستفيد من الخدمة مسجل لدي برامج دعم مراكز الإيواء المقدمة من الحكومة السعودية.

الأوراق والمستندات المطلوبة للتسجيل في التأهيل الشامل بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية

صورة ضوئية واضحة من رقم الهوية الوطنية مع إحضار الأصل للإطلاع.

تقرير طبي شامل معتمد من لجنة طبية متخصصة سواءً في الأمراض العضوية أو النفسية والتي سيتم عرض الراغب في الاستفادة من إعانة التأهيل الشامل عليها علي أن يكون بتاريخ حديث.

عليها علي أن يكون بتاريخ حديث. شهادة معتمدة من جهة العمل (في حالة وجود وظيفة) متضمنة الراتب الشهري للراغب في الحصول علي الخدمة.

عدد (4) صورة شخصية واضحة مقاس 4*6.

ويأتي ذلك في إطار حرص المملكة العربية السعودية متمثلة في وزارة العمل والتمية الاجتماعية علي تقديم الدعم للفئات الأكثر احتياجاً وتنفيذاً للأوامر الملكية السامية تجاه هذا الشأن من خلال تقديم برامج الدعم مثل التأهيل الشامل وغيرها من برامج الدعم.