نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منصة سلفة sulfah .. رابط وخطوات التسجيل عبر منصة سلفة 1442 للحصول على تمويل شخصي سريع في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث الكثير من المواطنين السعوديين عن اللينك الخاص لمنصة سلفة وذلك من أجل الحصول على تمويل شخصي سريع بدون الكفيل وذلك حيث تعتبر منصة سلفة من أحد المنصات التي تم إنشاؤها من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي وذلك حتى تكون شركة مالية مرخصة.

منصة سلفة sulfah 2020

تم إنشاء منصة سلفة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي وذلك من أجل تقديم المساعدات لجميع المواطنين السعوديين الذين يعيشون على أرض المملكة العربية السعودية وذلك من خلال منحهم بعض التمويلات الشخصية حيث من خلال هذه المنصة يتم منح هؤلاء المواطنين بعض القروض التي قد تبلغ قيمتها إلى حوالي ٥٠٠٠ ريال سعودي، وهذه الخدمة متاحة عبر منصة سلفة sulfah عن طريق الإنترنت لذا فإن المواطن الذي يرغب في الحصول على هذه الخدمة عليه أن يدخل على الموقع الرسمي الخاص لمنصة سلفة من أجل تقديم طلب الحصول على هذه الخدمة ويكون ذلك دون تقديم أي رسوم أو فوائد.

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خطوات التقديم بمنصة سلفة sulfah 1442

تعتبر منصة سلفة من أهم الخدمات التي تم تقديمها للمواطنين الذين يعيشون على أرض المملكة العربية السعودية وذلك من أجل مساعدتهم في قضاء حوائجهم في ظل الظروف التي تمر بها البلاد والتي تسبب فيروس كورونا المستجد في حدوثها، وعلى من يرغب في الحصول على هذه الخدمة عبر منصة سلفة sulfah أن يقوم باتباع الخطوات التالية:

يتم الدخول على رابط الموقع الخاص لمنصة سلفة الالكترونى

بعد ذلك تظهر صفحة يتم منها الضغط على طلب تمويل في أعلى يسار الصفحة.

بعد ذلك يتم انشاء حساب خاص بالمواطن على الصفحة.

يتم إدخال رقم الهاتف والبريد الإلكتروني الخاص بالمواطن ورقم الهوية وكلمة السر الخاصة به.

بعد ذلك يتم الضغط على استكمال التسجيل.

بذلك يكون للمواطن حساب على هذه المنصة.

بعد ذلك يتم الضغط على كلمة تمويل شخصي.

تظهر صفحة يتم بها كتابة جميع البيانات المطلوبة.

ثم يتم الضغط على كلمة تقديم الطلب وذلك بعد التأكد من جميع البيانات.

بعد مرور عدة أيام سوف تصل رسالة على البريد الإلكتروني الذي تمت كتابته بقبول هذا الطلب.

لذا تعتبر منصة سلفة من أهم الخدمات التي قدمتها المملكة العربية السعودية لمواطنيها من أجل الحصول على قرض شخصي عبر منصة سلفة، إذا تم مواجهة مشكلة في التسجيل عبر منصة سلفة يمكن التواصل عبر الرقم الأتي: 920000327.