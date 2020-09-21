نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة الاستعلام عن صندوق التنمية العقارية برقم الهوية في المقال التالي
عمر شويل - جدة يبحث الكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودي إلى طريقة تساعدهم في الاستعلام عن صندوق التنمية العقارية برقم الهوية ويوفر الصندوق العقاري لجميع المسجلين به إمكانية الحصول على قروض وتمويلات من أجل القيام بالمشاريع وغيرةـ ولذلك نقدم لكم من خلال هذا المقال طريقة الاستعلام عن الصندوق العقاري بشكل إلكتروني من خلال الجوال أو الحاسوب.
صندوق التمويل العقاري
صندوق التنمية العقارية هو غير ربحي نِهَائِيًّا ويساعد هذا الصندوق في توفير قروض مالية لجميع المواطنين في المملكة العربية السعودية من أجل الحصول على وحدات سكانية ويقدم أيضا قروض للجميع من أجل استثمار هذه الأموال في مشاريع مختلفة ولذلك يحتاج الكثير من المواطنين إلي الاستعلام عنه للحصول على قروض مادية، ويوفر الصندوق العقاري طريقة تسجيل بشكل إلكتروني من خلال الجوال أو الحاسوب ويمكنك أتباع الخطوات التالية لمعرفة طريقة الاستعلام.
الاستعلام عن صندوق التنمية العقارية برقم الهوية
- لكي تستطيع الاستعلام عليك الدخول أولا إلى الموقع الرسمي لوزارة الإسكان في السعودية
- بعد ذلك ستجد الصفحة الرئيسية للموقع بها العديد من الخيارات في الأعلى.
- قم بالنقر مباشرة على خيار الخدمات الإلكترونية.
- ستظهر لك مجموعة كبيرة من الخدمات قم باختيار خيار الاستعلام عن المستفيدين في برنامج سكني.
- بعد ذلك عليك تسجيل دخول في الموقع من خلال كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور.
- قم باختيار خيار الاستعلامات وادخل رقم الهوية الخاص بك لبدء الاستعلام.
- انتظر ثواني حتى يتم فحص رقم الهوية وبعد ذلك ستظهر لك النتيجة سواء بالقبول أو الرفض.
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