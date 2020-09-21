نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الهلال السعودي ضد شباب الأهلي دبي موعد وقنوات نقل المباراة 1442 في المقال التالي

عمر شويل - جدة الهلال السعودي: بعد تعادل النادي ضد نادي شاهر خودرو الإيراني بنتيجة سلبية وبدون أهداف تماماً، ولذلك لأن فريق الهلال دخل هذه المباراة وهو به أزمة صعبة، وهو إصابة بعض لاعبيه بفيروس كورونا، حيث عدد المصابين وصل إلى خمسة عشر 15 لاعباً وهذا عدد كبير، حيث قام نادي الهلال السعودي بطلب تأجيل المباراة بسبب هذه الإصابة، ولكن الاتحاد الأسيوي رفض طلب التأجيل، فاستدعا نادي الهلال السعودي النجم الذي قد قرر الاعتزال سابقاً (محمد الشلهوب) لقطر لاستكمال هذه المباراة معه، وتعتبر هذه المباراة التي تمت يوم 20/9/2020 بسبب الإصابة كان بها هؤلاء اللاعبين فقط (خالد فهد آل الجيبع، جانج هيون سو، مد الله العليان، أمير كردي، محمد الشلهوب، تركي المطيري، عبد الله المعيوف، عبدالله البيشي، محمد جحفلي، وليد الأحمد، أندري كاريللو، محمد كنو، هتان باهبري، ناصر الدوسري، عبدالله عطيف، محمد الكنيدري)، وننتقل إلى مباراة جديدة الأيام المقبلة، في هذه الجولة الخامسة لدوري أبطال آسيا، بين الهلال السعودي وشباب الأهلي دبي، حيث تعتبر هذه المواجهة صعبة، وخاصة بعد إصابة عدد من اللاعبين بالفيروس المنتشر كوفيد 19، وخاصة أنه تعادل الفريق تعادل سلبي في المواجهتين الأخيرتين، وأن نادي الهلال قد حسم دور المجموعات بشكل نهائي، وذلك بعد التعادل الأخير له.

قنوات نقل المباريات القادمة لنادي الهلال ضد نادي الأهلي دبي

تعتبر قناة بي إن سبورت القطرية هي القنوات صاحبة الحقوق الحصري للنقل الفضائي، وذلك من الممكن إذاعة مباراة الهلال السعودي ضد الأهلي دبي عليها، ولذلك على الجميع ترقب هذه القناة لمشاهدة المباراة عليها، وذلك في الموعد المحدد لإذاعة المباراة.

نادي الهلال وموعد المباراة ضد الأهلي دبي

المباراة بين الهلال والأهلي دبي سيكون البث المباشر للمبارة يوم الأربعاء القادم بإذن الله، وهذا اليوم هو الموافق الثالث والعشرين، 23 من شهر سبتمبر لسنة 2020 ميلادية، وسيكون وقت إذاعة المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءاً بتوقيت السعودية، وعلى الجميع ترقب إذاعة المباراة في هذا الوقت، وعلى قنوات بي إن سبورت القطرية لأنها لها الحقوق الحصرية للنقل الفضائي.