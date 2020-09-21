نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط التسجيل في دعم ساند للعاطلين عن العمل عبر موقع gosi.gov.sa في المقال التالي
عمر شويل - جدة التسجيل في ساند التأمين ضد عدم العمل هي أحد التسجلات الإلكترونية التي تتم من الكثير من المواطنين داخل المملكة العربية السعودية، ويعد نظام ساند أحد البرامج التي توفرها القيادة السعودية لمواطنيها من أجل الوقوف بجوارهم في حالة التعطل عن العمل، أو لعدم العمل نتيجة ظروف قهرية يتعرض لها كل شخص، حيث تهدف المملكة الي تطبيق التكافل الاجتماعي من خلال برامج تنفيذية ممثلة في برنامج ساند وغيرها من البرامج، من أجل معالجة مشاكل التعطل عن العمل والحد من نسب البطالة بالمملكة العربية السعودية، ومن خلال برنامج ساند يتم صرف إعانات شهرية ممثلة في مبالغ مالية يتم صرفها للعاطلين عن العمل لمساعدتهم علي تخطي تكاليف الحياة الصعبة.
شروط التسجيل في برنامج ساند ضد عدم العمل
برنامج ساند التكافلي يوفر صرف الإعانة المالية لمن يقوم بالتسجيل عبر منصتها الإلكترونية، ولكن يجب توافر شروط رئيسية حتي يتم قبول طلب التسجيل الذي يتقدم به من لا يعمل بالمملكة العربية السعودية:
- يجب أن يكون المتقدم للتسجيل في ساند سعودي الجنسية.
- أن يتعدى المدة المحددة من برنامج ساند حتي يستطيع الحصول علي دعم التعطل عن العمل.
- ألا يترك المتقدم العمل من خلال إرادته الشخصية.
- أن يكون المتقدم في ساند قادراً علي العمل.
- أن يكون لديه تسجيل إلكتروني بموقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.
- ألا يتعدى المتقدم عمر الستون عاماً.
- أن لا يكون قد فُصل من عمله نتيجة أخطاء متعمدة من جانبه.
- أن يلتزم كل متقدم بمدة برنامج ساند من خلال التدريبات المعتمدة من الوزارة.
- أن لا تعتدي فترة 90 يوم علي تركه للعمل الذي كان به عند التسجيل في ساند.
موقع التسجيل في برنامج ساند ضد عدم العمل
- يتم الدخول علي الموقع الإلكتروني للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية التالي: التأمينات.
- يتم إنشاء حساب جديد وتسجيل كافة البيانات المطلوبة.
- الدخول عبر أسم المستخدم وكلمة المرور الشخصية الخاصة بكل فرد.
- التوجه الي الضغط علي تسجيل التعطل عن العمل.
- الضغط علي طلب ساند.
- تسجيل بيانات الجوال والحساب البنكي ثم الضغط علي تأكيد حفظ البيانات.
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