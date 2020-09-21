نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خبر سار للاستفادة من خدمات تسهيل التملك من خلال منصات سكني في المقال التالي

عمر شويل - جدة أقبل العديد من المواطنين في المملكة العربية السعودية التابعين لبرنامج سكني على البحث خلال الأسبوع الماضي من شهر سبتمبر، وذلك بهدف الاستفادة من الخدمات الإلكترونية الرقمية المتنوعة، ويتم الاستفادة من الخدمات من خلال الدخول عبر تطبيق وموقع سكني، بالإضافة إلى أن البرنامج استقبل الاستفسارات من خلال خدمة المستفيدين الذي تم طرحها عبر موقع “تويتر” هذا ضمن جهود البرنامج لتسهيل إجراءات تملك الأسر السعودية من خلال خدمات تفاعلية يسهل معها الوصول للموطنين على مدار الساعة، وسجل مركز الاتصال الموحد العناية بالمستفيدين 199090 خلال أسبوع أكثر من 29 ألف اتصال، فيما تجاوز عدد الطلبات والاستفسارات التي تم التجاوب معها عبر موقع “سكني” 6622 استفساراً كما تمت معالجة نحو 1900 اعتراض من خلال خدمة “راسلنا” على موقع سكني وتستمر منصة “سكني” في تقديم خدمة التحدث المباشر مع موظفي خدمة العملاء من خلال أيقونة ” تحدث معي” للإجابة على جميع الأسئلة والاستفسارات حول حلول التمويل السكني المدعوم والخيارات المتنوعة التي يتيح البرنامج حجزها إلكترونياً.

بالإضافة إلى ذلك استقبل البرنامج العديد من الاستفسارات على خط آخر لخدمة المستفيدين لتخفيف الضغط على الخطوط الخاصة بالبرنامج،حيث أجاب البرنامج على أسئلة الأسرة السعودية التي تتعلق حول الخيارات السكنية والحلول التمويلية التي يقدمها البرنامج وتشمل الأراضي السكنية وشراء الوحدات السكنية الجاهزة وتحت الإنشاء والبناء الذاتي.

ومن الجدير بالذكر أن أعداد الزيارات التابعة لتطبيق “سكني” قد وصلت إلى حوالي 162 ألف زيارة خلال الأسبوع الماضي من خلال الأجهزة الذكية، حيث كان الهدف منها هو الاستفادة من الخدمات الإلكترونية والتي يقوم البرنامج بتوفيرها ومن هذه الخدمات:-

الحجز الفوري للأراضي وإصدار عقودها إلكترونيا

حجز الوحدات واستعراض مواقعها ونماذجها

الحصول على العروض التمويلية

اختيار الجهة التمويلية الأنسب

إصدار شهادة تحمل ضريبة القيمة المضافة عن المسكن الأول

خدمة المستشار العقاري

التصاميم الهندسية للبناء الذاتي

ويستمر “سكني” في ضخ مزيد من مشاريع الأراضي والوحدات السكنية بهدف زيادة نسب التملك إلى 70% بحلول 2030 تماشياً مع مستهدفات برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية 132 ألف وحدة بأسعار تبدأ من 250- 750 ألف ريال سعودي، إضافة إلى 197 مخططاً توفر أكثر من 173 ألف أرض سكنية لتلبية جميع رغبات الأسر السعودية