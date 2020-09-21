موعد صرف المقطوعه 1142 الدفعة الجديدة للمستحقين بالدعم

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عمر شويل - جدة موعد صرف المقطوعه الدفعة الجديدة للمستحقين بالدعم؛ حيث يترقب الكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية صرف مبالغ المساعدات المقطوعة والتي تأخرت كثيراً في دراستها من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية؛ وذلك بعد أن انتشرت الشائعات عن توقف صرف المساعدات المقطوعة تزامناً مع الظروف الحالية التي تمر بها البلاد، ولكن نفت وزارة العمل تلك الأنباء، وأوضحت أنه يتم الآن الدراسة والاطلاع علي هذا الأمر، وأشارت أنها تراجع الآن الأوراق والطلبات المقدمة اليهم من المواطنين السعوديين علي أن يتم لهم صرف الإعانة المالية لهم من المساعدات المقطوعة.

تقدم الجهات المسؤولة في المملكة العربية السعودية مبلغ مالي لمساعدة ومساندة المواطنين السعوديين الذين أثقلت عليهم الحياة وواجهتهم بقسوة، فقد تقدم لفئة معينة من المجتمع السعودي وللأشخاص ذات الأولوية بها من الأسر الفقيرة ومحدودي الدخل، والنساء الأرامل والمطلقات والمهجورات، والأيتام، وأسر السجناء الذين فقدوا من يعولهم، وغيرهم من الفئات المستحقة بذلك.

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موعد صرف المقطوعه 1441 للمستفيدين من المواطنين السعوديين

تصل الإعانة المالية المقدمة من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية إلى 30 ألف ريال سعودي كحد أقصي لكافة المستفيدين، ويمكن الحصول عليها عن طريق التقديم علي وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية للدراسة والاطلاع عليها وعن كافة البيانات، ويتم دراستها من أجل وصول تلك المساعدات لمن يستحقها فعلياً بعد توافق الأحكام والشروط المطلوبة من وزارة العمل والتمية الاجتماعية.

شروط صرف المساعدات المقطوعه للمستفيدين من المواطنين في المملكة العربية السعودية

يتم الآن الدراسة والاطلاع علي كافة البيانات للمواطنين المتقدمين للحصول علي الإعانة المالية من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والمعروفة مُسبقاً باسم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، لكي تصل تلك المساعدات لمن يحتاجها فقط من المواطنين السعوديين بعد توافق البيانات مع كافة الأحكام والشروط، وهي:

ألا يزيد الدخل الشهري للفرد عن الحد المسموح به من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للحصول علي المساعدات الخاصة بالضمان الاجتماعي.

أن يكون المتقدم ليس لديه سجل تجاري.

أن يكون المتقدم مواطن سعودي الجنسية.

ألا يقل عمر المتقدم لصرف المساعدة المقطوعة له عن 35 عاماً.

تُصرف المساعدة للرجال والنساء والأرامل من ذوى الدخل المحدود أو معدومي الدخل.

الاستعلام عن المساعدات المقطوعة

من المقرر أن يتم صرف المساعدات المقطوعة للمواطنين السعوديين في الأيام القليلة القادمة، ولكن لم يتم تحديد أي موعد إلى الآن، ويمكنك الاستعلام عن المساعدات المقطوعة بعدة خطوات تتم كالأتي: