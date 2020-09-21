نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أكثر من 900 وظيفة من وزارة الموارد البشرية للذكور والإناث في المقال التالي

عمر شويل - جدة قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالإعلان في المملكة العربية السعودية رسميًا عن توفر أكثر من 900 وظيفة متاحة وشاغرة للذكور والإناث في العديد من المناطق لعديد من مختلف المؤهلات للعمل عن بُعد وذلك للحفاظ على صحة المواطنين والمقيمين في المملكة في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد من الوباء المنتشر مؤخراً فيروس كورونا مما يسهل العمل ويبسط طرق التقديم إلكترونياً، وقد نشرت الوزارة ذلك من خلال منشور رسمي لها أن التقديم على تلك الوظائف إلكترونيًا فقط لمن يواجهون حواجز تحدث لهم إعاقة دخولهم لسوق العمل لمختلف الأسباب مثل المواصلات، البعد الجغرافي أو الراغبين في العمل بسهولة أكثر حسب الشروط والمتطلبات اللازمة والمحددة من قِبل الجهات المختصة.

شروط التقديم على وظائف وزارة الموارد البشرية

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ومقيم بالمملكة العربية السعودية. أن يكون سن المتقدم من 18 عام إلى 60 عام. يجيد استخدام أجهزة التقنية الحديثة والعمل إلكترونياً. يمتلك حساب أبشر مجهز ومفعل.

وظائف وزارة الموارد البشرية المطلوبة

العلاقات العامة، إدخال البيانات وخدمة العملاء، المساندة الإدارية، كتابة وإدارة المحتوى، التسويق الإلكتروني والتقارير، البرمجة والدعم الفني، تدقيق الحسابات، المحاسبة وتحصيل الديون، المبيعات والكتابة والتصميم.

التقديم على الوظائف عن بُعد

تقوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية باستهداف تلك الوظائف عن طريق دمج العاملين من الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن سوق العمل، بالإضافة إلى خلق فرص مناسبة وتخفيف عناء التنقل للعمل بشكل يومي، ويتم التسجيل الإلكتروني عن طريق:

الدخول عبر وزارة الموارد البشرية .

الضغط على أيقونة التسجيل.

اختيار الباحث عن عمل.

إنشاء الحساب الإلكتروني في البوابة.

بناء أو تحميل السيرة الذاتية الخاصة.

يظهر لك ملفك التعريفي ويمكنك التقديم على الوظائف المتاحة.

وتهدف وزارة الموارد البشرية إلى اشغال سوق العمل وتوفير فرص عمل جديدة وعن بُعد للشباب من الذكور والإناث مع اتخاذ كافة التدابير اللازمة والاحترازية لتخطي مرحلة الفيروس وعدم تفشي المرض في أنحاء المملكة العربية السعودية مما تقوم الجهات المختصة بتوفير كل الجهود اللازمة لتحقيق تقدم ملحوظ في ذلك النحو والعمل عن بُعد يوفر الكثير من الجهد الشاق وسهول ممارسته.