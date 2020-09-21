حقق أحلامك من خلال قرض شخصي بدون كفيل بنك ساب سريع تسهيلات في السداد

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عمر شويل - جدة قرض شخصي بدون كفيل بنك ساب للسعوديين والمقيمين يتم إيداع التمويل خلال ساعات من التقديم على القرض، وهو إحدى الخدمات المتوفرة لدى ساب الذي يسعى لتقديم أفضل خدمة والحفاظ على مستوى الجودة في خدمة العملاء واكتساب عملاء جدد، حيث الكثير من الناس يحتاجون إلى حلول تمويلية من أجل الحصول على المال لتلبية الاحتياجات الضرورية وتحقيق الأحلام سواء الزوج، لشراء سيارة، دفع مصاريف مدارس وجامعات، سداد ديون، أو عمل مشروع للعيش في مستوى أفضل.

مزايا قرض شخصي بنك ساب

تصل قيمة التمويل إلى مليون ونصف ريال سعودي.

متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

موافقة فورية وإيداع قيمة القرض خلال 3 ساعات من بداية تقديم الطلب في حالة إن كانت جميع المستندات كاملة.

قرض شخصي بدون كفيل.

فترات سداد ميسرة بحيث تناسب دخل العميل وتقسيط حتى 5 سنوات.

إمكانية الحصول على تمويل إضافي بعد سداد 20% من قيمة القرض الأول.

تأمين مجاني يتم الإعفاء من سداد الأقساط في حالة العجز الدائم أو الوفاة لا قدر الله.

متاح سداد المديونية لجهات أخرى.

تمويل السعوديين والمقيمين موظفي الجهات الحكومية والخاصة.

شروط الحصول على قرض بدون كفيل بنك ساب

هناك معايير محددة من أجل أن تحصل على تمويل شخصي بدون كفيل، علماً بأن يوجد بعض البنوك في المملكة التي تقدم تمويل بدون تحويل راتب بمعايير محددة تختلف من بنك لآخر، وعن أهلية قرض بنك ساب:-

لا يقل العمر عن 21 سنة، ولا يزيد عن 58 سنة للقطاع الحكومي و60 بالنسبة للقطاع الخاص.

أقل راتب هو 3000 ريال.

الحد الأدنى لإجمالي الراتب الشهري 4000 ريال للسعوديين و 5000 ريال للمقيمين.

فترة العمل لا تقل عن شهر واحد للسعوديين، وثلاثة أشهر للمقيمين.

كيفية الحصول على قرض شخصي بدون كفيل بنك ساب

زيارة أقرب فرع والإتصال عبر هاتف 920007222 مع إحضار المستندات كاملة.

المستندات المطلوبة:-