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عمر شويل - جدة طريقة حل الواجب في منصة مدرستي عن طريق الجوال تُعد واحدة من أسهل طرق إرسال الواجب إلى المعلم على الرغم أن عدد كبير من الطلبة والطالبات يجهلون هذه الطريقة ولا يقومون بإرسال الواجب إلا من خلال فتح منصة مدرستي على الحاسوب فقط، ولذك؛ وفيما يلي، سوف يتم توضيح طريقة حل الواجب في منصة مدرستي بالجوال بالخطوات التفصيلية والسهلة لكل طالب وطالبة داخل المملكة العربية السعودية.

منصة مدرستي مايكروسوفت

يُذكر أن الدخول إلى منصة مدرستي بأي طريقة يتطلب أولًا أن يقوم الطالب أو المعلم بتفعيل الحساب خاصته على مايكروسوفت أوفيس 365 ويتم ذلك من خلال الدخول حساب تطبيق توكلنا والضغط على حسابي ثم بيانات مدرستي ثم إدخال اسم الطالب والحصول على اسم المستخدم واستقبال كلمة المرور على الجوال ثم الولوج إلى رابط منصة مدرسي الجديد والضغط على تسجيل دخول عبر مايكروسوفت ثم إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور التي تم استخراجهم من خلال تطبيق توكلنا من ثم التمكن من دخو واستخدام منصة مدرستي الصفحه الرئيسيه بسهولة.

طريقة حل الواجب في منصة مدرستي عن طريق الجوال

يُمكن حل الواجب وإرساله إلى المعلم عبر الهاتف الجوال من خلال الاعتماد على برنامج مايكروسوفت تيمز Teams المقدم من شركة مايكروسوفت للتواصل عن بُعد بين أفراد العملية التعليمية من خلال الخطوات التالية:

تنزيل وتثبيت برنامج مايكروسوفت تيمز على الهاتف الجوال وهو متوفر في إصدار متوافق مع الاندرويد وآخر متوافق مع أجهزة الآيفون ونظام تشغيل الـ iOS.

الضغط على أيقونة التطبيق، ثم تسجيل الدخول عبر اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بحساب مايكروسوفت أوفيس 365 للطالب.

بعد الدخول إلى البرنامج الصفحة الرئيسية، يتم الضغط على الفرق Teams.

سوف تظهر هنا للطالب جميع القنوات والفرق المشترك بها، يتم الضغط على القناة او الفريق المُراد إرسال الواجب إلى المعلم من خلاله.

الضغط على (العام) من القناة ثم الضغط على (إضافة عمل)، والبدء في رفع ملف الواجب سواء كان موجود على الهاتف الجوال في شكل صورة أو كان موجودًا في صورة ملف معالجة نصوص مدعوم على برنامج التيمز.

بعد استكمال رفع مف الواجب على التطبيق، يتم الضغط على إسال، وهنا سوف يصل المعلم إشعار بقيام الطالب بإرسال الواجب.

لا يُمكن إرسال الواجب بعد أن تنقضي المدة الزمنية التي يُحددها المعلم استقبال الواجب إلّا إذا فعل المعلم زر استلام الواجبات متأخرًا.

كما يُمكن للطالب حذف مف العمل وتعديله قثم إعادة رفعه وتعديله إذا رغب في ذلك ولكن لا بُد أن يكون ذلك أيضًا في إطار الفترة الزمنية المٌحددة لإرسال ملف الواجب.

منصة مدرستي الواجبات

يُذكر أن حل وإرسال الواجب عبر الصفحة الرئيسية منصة مدرستي يتم بعد الحصول على بيانات منصة مدرستي من خلال الخطوات التالية: