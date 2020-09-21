نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قص البوردنق الخطوط السعودية وطريقة اصدار بطاقة صعود الطائرة البوردينج من الجوال في المقال التالي

عمر شويل - جدة قص البوردنق الخطوط السعودية يتم بطريقة سهلة من خلال هذه الخطوات الميسرة عن طريقة اصدار بطاقة صعود الطائرة للخطوط السعودية والتعرف على كيفية قص البوردنق من خلال الانترنت او الجوال الكترونياً، ويتم ذلك بسهولة من كافة الأجهزة المتصلة بالانترنت كالجوال او الكمبيوتر، ولكن من الأفضل قص البوردنق الخطوط السعودية من الجوال للاحتفاظ بالكود الذي يتم مسحه بكل سهولة. قص البوردنق الخطوط السعودية بعد اتمام عملية حجز الخطوط السعودية الجوية سوف تصلك رسالة قصيرة على الجوال والتي تحتوى على بيانات حجز التذكرة على متن الخطوط السعودية وكل ما عليك هو نسخ الرقم الذي يصلك الى الجوال وهو رقم الحجز، ثم الدخول على رابط قص البوردنق الخطوط السعودية او من خلال تطبيق الخطوط السعودية المثبت على جوالك، واليكم الخطوات بالتفصيل. اصدار بطاقة صعود الطائرة البوردينج من الجوال من خلال اتباع هذه الخطوات يمكنكم قص البوردنق الخطوط السعودية بكل سهولة. الدخول على رابط قص البوردنق الخطوط السعودية المتابعة.

الموافقة على الشروط والأحكام.

اختيار نوع الرحلة (محلية / دولية).

كتابة رقم الحجز الذي تم نسخة من رسالة الجوال.

ثم كتابة اسم العائلة كما هو مسجل في بيانات الحجز.

ثم الموافقة على الشروط.

الدخول على ايقونة استمر.

ثم التأكيد على عدم حمل مواد خطرة.

سوف يتم عرض بيانات الحجز للتأكد.

انجاز اجراءات السفر لجميع الضيوف. ثم يمكنك الاحتفاظ بالباركود لتقديمه في الاستقبال.

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