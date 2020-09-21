نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الحج والعمرة: الوزارة ستعتمد في مراحل العودة التدريجية للعمرة على الحلول التقنية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - صرح وزير الحج والعمرة محمد صالح بن طاهر بنتن، اليوم الأثنين، أن الوزارة ستعتمد في مراحل العودة التدريجية للعمرة والزيارة على الحلول التقنية.

وقال “بنتن” إن الحلول التقنية تمكن الشركات والمؤسسات من تسويق الخدمات عالميا ومحليا.

وكانت مصادر قد كشفت أنه تم تشكیل لجنة تتكون من 4 جهات حكومية لتنظیم آلیة عودة العمرة خلال الفترة المقبلة، مبينة أن اللجنة رفعت عدة مقترحات وتصورات للجھات العلیا المعنیة.