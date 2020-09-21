تستمر فعالياته 6 أشهر.. افتتاح أول متحف للسعادة في المملكة

بلادي – الرياض :افتتح أول متحف للسعادة في المملكة أبوابه للزوار، في “واجهة الرياض” بالعاصمة، حيث تستمر فعالياته نحو 6 أشهر.

ويتميز المتحف بصناعة عدد من العناصر الخيالية، بهدف جذب حواس الزائر، في نوع جديد ومتطور لعالم المتاحف، كما يحوي عدة غرف وأركان تضفي على الزائر تجربة فريدة من نوعها.

ويتضمن المتحف متجرا للهدايا يحتوي على مجموعة من المنتجات اليومية المختلفة، التي تحمل رسائل ملهمة عن السعادة، بالإضافة إلى مقهى السعادة.

وروعي في تصميم المتحف الذي يقع على مساحة 1300 متر، توفير مساحات للاسترخاء والتسلية، وبرامج ممتعة للزوار مليئة بالفرح واللحظات السعيدة.